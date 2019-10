Cabina di regia per i controlli interni, il coordinamento a Norma Peruzzini

TERMOLI. Continua l’opera di riorganizzazione del municipio di Termoli. Si è reso necessario procedere all’adozione dell’atto organizzativo per la costituzione di una specifica struttura denominata Cabina di Regia o Unità di Staff per i controlli, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento del sistema dei controlli interni, al fine di dare piena attuazione al sistema integrato dei controlli interni in conformità alla normativa vigente in materia e alla disciplina regolamentare dell’Ente.

Ai sensi dell’art. 3, c. 3 del Regolamento dei controlli interni, La Giunta comunale è delegata ad emanare regolamentazione di dettaglio per coordinare il sistema integrato dei controlli interni tra i vari soggetti, istituendo e regolamentando le procedure, i sistemi informativi necessari e le metodologie di controllo.

La Cabina di Regia o Unità di Staff per i controlli, sotto la direzione del Segretario Generale e con il coordinamento del funzionario della Segreteria Generale-Direzione Generale, potrà avvalersi della collaborazione di dipendenti di ruolo dell’Amministrazione Comunale che saranno di volta in volta individuati e nominati dal Segretario Generale, in ragione della loro specifica competenza e professionalità.

Nell’ambito della regolamentazione delegata alla Giunta Comunale, si è ritenuto opportuno esprimere specifico Indirizzo in ordine al necessario adeguamento delle procedure e dei sistemi informativi dell’Ente per la migliore attuazione del sistema dei controlli interni.

La Cabina di regia o Unità di Staff per i controlli interni è posta sotto la direzione del Segretario Generale con il coordinamento del funzionario della Segreteria Generale Norma Peruzzini.

La Cabina di Regia o Unità di Staff per i controlli potrà avvalersi della collaborazione di dipendenti di ruolo dell’Amministrazione Comunale che saranno individuati e nominati di volta in volta dal Segretario Generale, in ragione della loro specifica competenza e professionalità; esprimere, altresì, specifico Indirizzo in ordine al necessario adeguamento delle procedure e dei sistemi informativi dell’Ente per la migliore attuazione del sistema dei controlli interni.