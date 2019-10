CAMPOMARINO. Rispettato questa mattina l’appuntamento sulla spiaggia di Campomarino alle ore 11 con il Centro Studi Cetacei per valutare la presenza di tartarughe vitali schiuse all'interno del nido e procedere con il rilascio. Trascorse le 72 ore dall'ultima schiusa osservata infatti, è stato necessario verificare lo stato del nido qualora durante quest'ultima notte non si dovessero rilevare eventi significativi. Presenti oltre agli esperti di Pescara il vice sindaco Rossella Panarese, l'assessore all'Ambiente Antonio Saburro e la Polizia locale.

Sono state circa venti le uova schiuse e una decina di piccole tartarughe marine sono state rilasciate in acqua senza problemi.

Un’altra decina verrà rilasciata in un tratto più profondo, al largo, con l’ausilio della Capitaneria di Porto, poiché non hanno avuto la stessa pronta reazione e si cercherà di assicurare condizioni migliori.

In effetti schiuse così tardive sono rare, di solito avvengono tra fine agosto e settembre.

Restano altre 54 uova, alcune delle quali difficilmente potranno schiudersi, in ogni caso saranno prelevate e portate a Pescara, quelle ritenute schiudibili verranno ricollocate a Campomarino Lido per essere rilasciate a loro volta in mare aperto.