​Larino, in tanti per l'80esimo anniversario dell'arrivo delle Suore povere di San Giuseppe

LARINO. Domenica 20 ottobre 2019 in tanti hanno condiviso con gioia e commozione l'ottantesimo anniversario dell'arrivo delle Suore Povere Bonaerensi di San Giuseppe nella Città di Larino. L'evento è stato ricordato con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, mons. Gianfranco De Luca nella Basilica Concattedrale di San Pardo. Tanti bambini, genitori e la comunità hanno preso parte alla messa e al momento di festa e condivisione per grandi e piccini in una festa riuscita e partecipata. Si è trattato di un evento storico per l'intero territorio in cui da ottant'anni, con fede autentica, amore per i fratelli e servizio quotidiano, la comunità religiosa è presente con rinnovato impegno, seguendo i principi e i valori della fondatrice della Congregazione, la venerabile Madre Camilla di San Giuseppe Rolón. “Un rendimento di grazie al Signore per un dono, quello delle suore, che appartiene a tutta la comunità nell'accoglienza e nell'accompagnamento dei singoli e delle famiglie in un servizio speso ogni giorno con amore e dedizione in ogni momento della vita e nella lunga e intensa opera di educazione” – ha affermato il Vescovo De Luca nel ringraziare la fraternità di Larino in un momento così speciale.



Sono sei le suore che attualmente fanno parte della fraternità di Larino, guidate dalla Superiora suor Adalgisa Pascale e, con lei, ci sono suor Celina Fantillo, suor Cristina Colasurdo, suor Saveria Saltarelli, suor Elena Fierro e suor Daniela Petrella. In occasione dei festeggiamenti per l'anniversario, ci saranno anche alcune consorelle storiche: suor Susanna Pompeo, suor Caterina Garofalo e suor Beatrice Corbo. Presenti anche suore arrivate da altre fraternità per i messaggi di ringraziamento e la benedizione apostolica arrivata da Papa Francesco.

Ottant'anni intensi che raccontano tante esperienze, la storia di intere generazioni di bambini oggi diventati genitori e nonni, un servizio pastorale che si è distinto in numerose iniziative accompagnate dai Vescovi che si sono succeduti negli anni, a partire da mons. Oddo Bernacchia, che nel 1939 accolse la comunità religiosa in tempi molto difficili.

Le suore “giuseppine”, chiamate così perché tra i loro protettori c'è San Giuseppe insieme alla Madonna del Carmine e a Santa Teresa D'Avila, hanno vissuto prima nel seminario e poi nell'attuale struttura di via Novelli (oggi via San Giovanni XXIII), edificio che ha ospitato anche un convitto e un collegio. Negli anni al servizio ai poveri, ai malati, ai sofferenti, a tutte le persone in difficoltà si è unita e si è distinta un'opera dedicata all'educazione dei bambini con l'asilo, oggi scuola dell'infanzia paritaria, e infinite iniziative coinvolgendo proprio i più piccoli e i loro cari come in una grande famiglia unita dai valori cristiani. La “Casa San Giuseppe” è un punto di riferimento per tanti, è luogo di preghiera, di formazione, di amore per il prossimo accompagnati dall'esempio di Madre Camilla Rolón e affidamento convinto al Signore. Da parte delle suore un "grazie" sincero a tutti, con un pensiero speciale a tutti i bambini presenti.