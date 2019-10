Pronti 2,625 milioni di euro sul post sisma

MONTECILFONE. Era stato programmato l’incontro post sisma tra sindaci e Governatore Toma per il terremoto del 2018. Doveva servire per restare coi riflettori accesi sul cratere del sisma 2018 per non far cadere nel dimenticatoio problemi ed esigenze delle popolazioni di numerosi Comuni.

L’iniziativa l’aveva messa nero su bianco il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, che ha scritto al Governatore-commissario Donato Toma, per chiedere un incontro urgente coi sindaci di una vasta area interessata, composta da ben 13 località.

Istanza sottoscritta dai sindaci di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, San Felice del Molise e San Giacomo degli Schiavoni.

All’incontro di Palazzo Vitale assenti solo le amministrazioni di Tavenna e San Felice del Molise. Il summit è iniziato alle 17.30.

A sentire i partecipanti, il Governatore Toma ha fatto quasi un monologo, subito comunicando che sono in rampa di lancio 2,625 milioni di euro da erogare ai Comuni, previa la giusta rendicontazione degli interventi e delle domande: due le tipologie, istanze di pronto ripristino da 25mila euro e autonoma sistemazione.

Sull’annosa vicenda del serbatoio di Montecilfone, il presidente della giunta regionale ha garantito che l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza avverrà entro una settimana.

Poi si apre la questione di chi ha consegnato schede oltre il termine del 27 maggio e qui i sindaci avrebbero ottenuto una proroga al 31 agosto.

Resta una sola incognita, quella del termine dello stato di emergenza, fissato al 7 marzo 2020 e questo preoccupa, soprattutto per chi non avrà messo a posto gli immobili e non avrà l'autonoma sistemazione.