Il dottor Giuseppe Del Torto premiato per la missione umanitaria in Argentina

CASANOVA DI CARINOLA. Domenica prossima 27 ottobre, alle 16, presso il Monumentale Convento di San Francesco a Casanova di Carinola, si terrà la XXXII edizione del Premio Giuseppe Moscati 2019.

Tra i molteplici riconoscimenti che vari enti assegnano a cittadini che si sono distinti per l'impegno civile, quest'anno la targa della Regione Campania va al giovane medico termolese dottor Giuseppe Del Torto, per il suo servizio volontario prestato nella missione umanitaria in Argentina La Caritas Felices Neuquinas.

La serata, grazie all’impegno e alla passione della dottoressa Amelia Ullucci e del suo entourage, premia l’altruismo e lo slancio vero il prossimo, ed è un evento annuale ma mai uguale a sé stesso.