TERMOLI. Sempre in movimento l'Associazione Sorridere Sempre, che collabora da anni con un formatore di clownterapia (Flip) che partecipa a missioni all'estero anche più volte all'anno. Fa parte dell'associazione "Una mano per un sorriso". Quest'anno ha scelto Willy (Lucia Aloia), clown della Sorridere Sempre, per accompagnarlo in una delle sue missioni. La missione si svolgerà in Kenya in un distretto di Nairobi nel mese di novembre. Presteranno la loro opera di volontariato presso case famiglie, case di cura che ospitano bambini orfani e malati. La missione durerà due settimane, lo scopo principale è quello di portare un po' dei nostri "sorrisi" a questi bambini sfortunati.

Inoltre, sempre i volontari della Sorridere sempre onlus hanno partecipato all’iniziativa tenuta la scorsa settimana nella Sala Mattioli a Vasto la mostra fotografica dell'associazione Odv Ricoclaun, dal titolo "Ricoclaun la bellezza di un Sorriso nella Terre D'Eure, con gli scatti d'autore del fotografo Costanzo D'Angelo.

È stata l'occasione per l'associazione che da 15 anni si occupa di Clownterapia nel territorio, per organizzare tanti eventi, conferenze, incontri per parlare a 360 gradi degli effetti benefici della Clownterapia, per incontrare associazioni, come quella di Sorridere Sempre di Termoli, anch'essa dona sorrisi e buonumore nell'ospedale di Termoli e ha collaborato con la Ricoclaun con il progetto di Clownterapia a San Benedetto del Tronto con i bambini terremotati qualche anno fa. È stata un'occasione di confronto edi scambio di esperienze, che potrà portare anche a ulteriori collaborazioni.