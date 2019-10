TERMOLI. Il 18 ottobre, dalle ore 14 alle 18, presso 3° Circolo didattico di via Stati Uniti, i bambini realizzeranno un sistema per rilevare il benessere o il malessere di una piantina attraverso l'uso di sensori collegati alla scheda Arduino, che attraverso l'uso o e suoni comunicherà lo stato di salute della pianta in tempo reale. Lo scopo è quello di creare consapevolezza del ciclo di vita delle piante tramite la programmazione.

Organizzatori e realizzatori del progetto sono Google, Techsoup, Coderdojo Molise e Gdg Bari.