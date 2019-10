San Giacomo-Termoli, «con la nebbia la strada è ancora meno sicura»

TERMOLI. «Sono Francesco Rucci, termolese che risiede a San Giacomo degli Schiavoni, e siccome per lavoro io e mia moglie ci rechiamo ogni giorno per lavoro a Termoli...» Questo è l'inizio dell'e-mail ricevuta dal signor Rucci, che continua cosi: «Questa mattina percorrendo come ogni giorno la strada provinciale che collega il piccolo centro di San Giacomo a Termoli, strada che da sempre risulta molto pericolosa perché anche molto stretta e piena di curve pericolose, a questi pericoli costanti, questa mattina presto si è aggiunta anche una fittissima nebbia che ha aumentato a dismisura i pericoli. La strada già priva di segnalazioni adeguate, pericolosa di suo, con la nebbia, noi poi di questa zona nemmeno tanto avvezzi a guidare con il fenomeno nebbioso, potete immaginare quanta tensione e paura abbiamo avuto questa mattina a guidare su una strada che già di suo offre pochissime garanzie di sicurezza, per questo chiediamo che venga in qualche modo resa questa arteria, almeno per queste occasione, meno pericolosa per chi è costretto a percorrerla quotidianamente per lavoro».