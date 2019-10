Se allo sportello Asrem esenzione ticket i due addetti sono in ferie e malattia...

TERMOLI. Capita sovente di ricevere lagnanze circa gli uffici amministrativi dell'Asrem. L'ultimo della serie è di poche ore fa, relativo a un episodio avvenuto in via del Molinello. «Volevo segnalare un disservizio assurdo all'ospedale vecchio. Mi sono recata lieri allo sportello esenzione ticket , con orario 9-12 dal lunedì al venerdì. Aspetta, aspetta si fanno le 9.30 non si vede nessuno. Non c'è nessuno a cui chiedere. Poi finalmente girando un po' ci dicono che i due che si occupano di questo, sono uno in ferie e uno in malattia, se ne riparla lunedì prossimo. Ma è mai possibile? Poi magari mettete un avviso nonché uno vaga per avere info. E allo sportello cup un solo addetto. E ridicolo. Il Molise esiste e come... Ma solo in disservizi».