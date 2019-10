Inversione a U sulla bandiera blu in comune

TERMOLI. Inversione a U sulla Bandiera Blu al comune di Termoli. Con una delibera di giunta, l’amministrazione Roberti torna a candidarsi per il prestigioso vessillo turistico, che non sventola sul nostro litorale dal 2017.

«Il programma Bandiera blu, Eco-label per la certificazione ambientale delle località rivierasche, è riconosciuto a livello mondiale, sia dai turisti che dagli operatori ambientali, quale valido Ecolabel relativamente al turismo sostenibile delle località turistiche marine e lacustri. Il Programma Bandiera blu è condotto dall’organizzazione non governativa e no-profit, denominata Foundation for Environmental Education (Fee), che in una prima fase ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale con il Programma per l’Ambiente delle Nazioni unite Unep e quindi un Protocollo d’intesa con l’organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite Unwto, superando il carattere inizialmente europeo per assumere rilevanza in 49 paesi in tutto il Mondo. La finalità principale del Programma Bandiera blu è quella di promuovere nei comuni rivieraschi il turismo sostenibile attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base la tutela del territorio e dell’ambiente.

La partecipazione delle amministrazioni alla procedura per l’assegnazione del prestigioso vessillo si realizza attraverso la determinazione dei criteri, stabiliti all’interno della specifica procedura, che ogni anno vengono aggiornati al fine di impegnare le amministrazioni partecipanti ad una maggiore attenzione sui temi riguardanti il territorio e le politiche ambientali. La presentazione delle autocandidature avviene tramite la compilazione e trasmissione dello specifico Questionario Bandiera blu, che ogni anno viene predisposto, a cui si allega la relativa documentazione richiesta, composto dalle seguenti sezioni:

· Notizie di carattere generale;

· La Spiaggia;

· Qualità delle acque di balneazione;

· Depurazione delle acque reflue;

· Gestione dei rifiuti;

· Educazione Ambientale ed Informazione;

· Iniziative ambientali;

· Certificazione ambientale;

· Turismo;

· Lo stabilimento balneare;

· La Pesca professionale;

· Adempimenti

Le autocandidature vengono sottoposte alla valutazione di una specifica Commissione di Giuria, che procede all’esame della documentazione presentata, composta da rappresentanti di enti istituzionali tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento del Turismo, Ministero Attività agricole e forestali, Comando Capitanerie di Porto, Enea, Ispra, Federazione Nazionale Nuoto, Sindacati Balneari Sib, Fiba e altri autorevoli membri.

Tra i parametri essenziali per il riconoscimento della certificazione vi sono criteri imperativi tra cui la qualità delle acque di balneazione con livelli di eccellenza, la depurazione, la raccolta differenziata, ecc., tutti a dimostrazione della manifesta necessità di assicurare in modo trasversale la massima tutela ambientale.

Assumono particolare rilievo gli aspetti di carattere ambientale e di vivibilità del territorio; considerato che la Fee può eseguire anche controlli sul territorio avvalendosi di enti ed istituzioni quali Capitanerie, ecc.; il Comune di Termoli ha presentato la propria candidatura numerose volte ed ottenuto per anni il prestigioso vessillo, con riconoscimento della certificazione di qualità ambientale, per le seguenti spiagge:

· Lungomare nord Spiaggia di S. Antonio;

· Lungomare sud Spiaggia Rio Vivo;

La certificazione di qualità Bandiera Blu non è stata più assegnata al Comune di Termoli dal 2016 per il Lungomare sud-Spiaggia Rio Vivo e dal 2018 per il Lungomare nord-Spiaggia S. Antonio; l’Amministrazione Comunale, data la rilevanza internazionale della certificazione di qualità connessa al riconoscimento Bandiera blu, quale Eco-label di valore per la certificazione ambientale delle località marine e lacustri, intende porre in essere ogni iniziativa finalizzata al riconoscimento del prestigioso vessillo per il Comune di Termoli per l’anno 2020.

In considerazione della rilevanza degli aspetti ambientali, la gestione dell’intera procedura per la compilazione del Questionario Bandiera blu e presentazione della relativa candidatura sarà di competenza e cura del Settore Ambiente in considerazione della rilevanza delle tematiche ambientali e del territorio.

Così, l’amministrazione intende valutare e porre in essere ogni iniziativa ed azione finalizzate all’ottenimento del prestigioso vessillo Bandiera blu per l’anno 2020 in considerazione della rilevanza internazionale della predetta certificazione di qualità, quale Eco-label di valore per la certificazione ambientale delle località turistiche marine e lacustri; stabilire che la gestione dell’intera procedura, connessa alla compilazione del Questionario Bandiera blu, con presentazione della relativa candidatura presso la Fee, è attribuita al Settore Ambiente in considerazione della rilevanza delle tematiche ambientali e del territorio.