Pronta la consegna del nuovo depuratore al Sinarca

TERMOLI. Il Comune ha convocato la Crea quale gestore del servizio idrico integrato cittadino per la consegna ufficiale del nuovo impianto di depurazione Sinarca. Pertanto, da giovedì prossimo il depuratore, la cui realizzazione è avvenuta con notevoli ritardi per via delle note vicissitudini legali, entra a far parte del sistema fognario/depurativo della città. Si avvia la fase di consegna definitiva, che sarà perfezionata entro il 31 ottobre. L’impianto riduce e nel breve ridurrà ulteriormente l’apporto di reflui al vetusto depuratore del porto, con una portata di 5mila persone. Si resta ora in attesa dell’avvio della stazione di sollevamento del parco per portare a compimento un altro importante passo volto alla soppressione del vetusto depuratore portuale, che sgraverà di altre 12mila persone e permetterà anche lo sblocco degli allacci alla palazzina Iacp di Colle Macchiuzzo, che attende di essere consegnata da anni e assegnati gli alloggi agli aventi diritto. Al depuratore del Sinarca, nel corso degli ultimi mesi, a partire dal 2018, si è provveduto, con procedura di somma urgenza, alla realizzazione di una condotta premente dalla stazione di sollevamento della Torretta Saracena al nuovo modulo depurativo Sinarca che, contestualmente, è stato oggetto di interventi di completamento. Il depuratore Sinarca fino a oggi è in fase di collaudo funzionale. Nell’ultima programmazione triennale, 2019/2021, è stato infine, inserito l’intervento di delocalizzazione del depuratore del Porto e la sua definitiva dismissione.