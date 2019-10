SAN MARTINO IN PENSILIS. Per il centenario del carro dei Giovanotti di San Martino in Pensilis, una rappresentanza del carro insieme al parroco don Nicola Mattia ha partecipato questa mattina a Roma all'udienza generale. Lo speaker prima dell'udienza ha annunciato la presenza della comunità e al termine dell udienza Papa Francesco ha salutato personalmente il gruppo salutando San Martino in Pensilis.

«Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto le Suore Agostiniane Missionarie, che celebrano il loro capitolo generale e le incoraggio a seguire il Vangelo con rinnovato entusiasmo, sostenute e illuminate sempre dalla grazia del Signore. Saluto la delegazione del Comune di Accumoli e i gruppi parrocchiali, in particolare quelli di San Martino in Pensilis e di Avigliano», le parole del Pontefice.