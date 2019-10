TERMOLI. Iniziati i lavori di abbattimento e poi ristrutturazione della piscina del parco comunale. Il cantiere è stato avviato il 27 agosto scorso.

Tra i progetti più attesi nella città di Termoli senza dubbio vi è il recupero delle piscine al parco comunale “Girolamo La Penna”.

Lavori programmati grazie al finanziamento concesso dalla Regione Molise, disposto dalla Giunta Frattura, con due terzi a carico di Palazzo Vitale e un terzo a carico del Comune, per un investimento complessivo da un milione di euro circa.

Nel progetto, l’analisi estesa ha individuato due diversi ambiti: uno, fortemente antropizzato rappresentato dall’edilizia residenziale che si sviluppa lungo via del Molinello addossandosi al perimetro del parco e l’altro costituito dall’area seminaturale, interna all’area urbana, del Parco stesso i cui margini sono individuati quindi, dalla stessa edilizia residenziale.

L’edificio rientra all’interno di un complesso sportivo composto da una piscina scoperta con annessi spalti, una piscina coperta con struttura reticolare metallica e copertura con telo in Pvc e annessi spogliatoi.



L’area in oggetto quindi, risulta compresa nelle attrezzature a corredo del parco comunale di Termoli.

Il prevede la demolizione della copertura della piscina piccola e la demolizione delle due piscine e la successiva realizzazione di una piscina dalla lunghezza di 50 metri.

Le pavimentazioni saranno realizzate con gress porcellanato antigelivo e antisdrucciolo anche per persone a piedi nudi, adatte per i piani bordo-piscina. La vasca sarà rivestita con telo in Pvc di colore chiaro.

La struttura esistente degli spogliatoi sarà riqualificata.