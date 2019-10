«Clientelismo politico col commissariamento della sanità», pasionarie all'attacco

LARINO. Dalla portavoce del comitato Basso Molise per il Bene Comune, Dilma Baldassarre, il commento alla manifestazione di protesta davanti alla sede della Regione, organizzata per contestare la chiusura del reparto di senologia del Veneziale.

«In effetti, l'unità operativa chirurgica di senologia ad Isernia, non è prevista nel POS 2015/18 ancora vigente, ma praticamente il reparto c'è e funziona bene, tanto da essere attrattivo anche per pazienti provenienti da fuori regione. Questo è quello che i molisani sono ormai abituati a subire, tutte le eccellenze presenti nei presidi pubblici regionali, sono state progressivamente smantellate. Il piano operativo viene quindi applicato a convenienza e finora solo per i tagli. Sono ben 12 anni che la nostra regione è in piano di rientro. Lo Stato, per permettere il risanamento del debito pubblico ha nominato dei commissari. Tali figure, profumatamente pagate, con il compito di studiare ed applicare soluzioni che ci portassero ad un pareggio di bilancio, hanno smantellato la sanità pubblica regionale compromettendo pesantemente i Livelli Essenziali di Assistenza, hanno applicato tasse extra ai molisani, hanno chiuso presidi e favorito convenzioni con cliniche private ( di fatto causa principale del debito) ed hanno fatto lievitare il nostro debito. Tutto ciò senza alcun controllo da parte di chi ha conferito ai commissari il potere di poter agire impunemente e con il loro esclusivo libero arbitrio.

Lo Stato ha permesso che i commissari, prima Iorio e poi Frattura, utilizzassero il commissariamento per innescare un sistema di clientelismo politico che rasenta un associazionismo di gestione di potere. Dopo anni di proteste da parte dei cittadini, denunce e ricorsi giudiziari, che hanno avuto anche pronunciamenti favorevoli, ancora oggi lo Stato, beatamente, ci ignora ala faccia delle leggi costituzionali. Un barlume di speranza si è avuto con la scelta di nominare un commissario esterno alle logiche ed alle politiche regionali. Una speranza subito vanificata! Il commissario Giustini, pur nominato dopo trattative e forse compromessi, figura accuratamente selezionata dal governo, è stato sin da subito, ostacolato ed imbavagliato, ridotto a mero emissario governativo, il cui il compito non è ( come per i passati commissari) studiare soluzioni per la nostra regione, ma propinarci quanto deciso nei tavoli ministeriali. Essendo il Molise la regione con la percentuale più alta d'Italia di badget assegnato ai privati convenzionati, è legittimo pensare che la nostra regione sia il laboratorio, l'esperimento da estendere alle altre regioni della penisola, per testare la completa privatizzazione del servizio sanitario e la morte del Ssn.

I Molisani hanno il dovere di impedire la riuscita di questo progetto ed il compito di difendere, anche con i denti, il diritto riconosciuto dalla costituzione di essere curati indipendentemente dallo status sociale e finanziario. La salute non è, e non può, diventare merce per arricchire i colossi della sanità privata.