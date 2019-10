TERMOLI. Allarme rifiuti in mare. Ci hanno chiamato alcuni componenti dell’equipaggio imbarcato sul motopeschereccio "Lorenzo Primo" per segnalarci quello che succede a loro quotidianamente, quando sono impegnati nel loro lavoro di battute di pesca nel nostro mare: "Ecco quello che noi abbiamo pescato in 24 ore, come potete vedere noi come ci è stato chiesto collaboriamo di riportare i rifiuti che catturiamo nelle nostre reti, ma il problema di dove poterli scaricare quando torniamo a terra, purtroppo rimane. Noi come vedete li stiamo mettendo nei sacchi, ma non possiamo lasciarli sulla banchina perché altrimenti verremmo sanzionati, ci avevano assicurato che il problema si sarebbe risolto prestissimo ma ancora non vediamo soluzione".

Anche un altro pescatore ci fa vedere una cosa anomala apre il suo furgone da lavoro e questo è pieni di rifiuti, «Io proprio perché non so ancora dove scaricarli, per non essere multato un'altra volta, me li tengo nel furgone, ma non funziona così, io con il furgone ci lavoro, ci porto il pescato commestibile, non mi sono fatto il mezzo per trasportare rifiuti.

So che si stanno dando da fare, ma speriamo si sbrighino perché non possiamo andare avanti così».

Si sappiamo che l'amministrazione si sta dando da fare per mettere tutto a norma al porto, come l'allestimento di bidoni, scarrabili ecc. ecc. ma davvero non è giusto che alcuni di loro i pescatori, pur facendo involontariamente i netturbini del mare, se la debbono scarrozzare nei propri mezzi di trasporto.