TERMOLI. Come ci aveva promesso precedentemente, quando ci chiamò perché voleva ringraziare tutti coloro, amici, personale medico e non dell'Ospedale San Timoteo che lo hanno assistito nel suo incidente, dove un malore in acqua marina, circa un mese e mezzo fa, ha rischiato di farlo morire, ecco che Giuseppe Caruso, Pinuccio per gli amici, lo incontriamo uscito definitivamente dal tunnel: lo abbiamo trovato in gran forma fisica e tutto ormai, lo si capisce anche dal suo sorriso, è ormai solo un brutto ricordo.

Pinuccio ci racconta in questo video la sua disavventura, quello che ha provato e vissuto in quei lunghi giorni di ricovero in rianimazione e anche delle sue speranze future dove non si esclude un ritorno in pista, però senza strafare, ma con moderazione, e sempre sotto parere medico, ma per noi già il fatto di avercelo di fronte sorridente e in forma è già un successo. Bentornato tra noi, Pinuccio.