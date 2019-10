Ecco tutto quello da sapere sulle varietà più richieste di marijuana legale

TERMOLI. La marijuana legale, come dice il nome, è un prodotto naturale la cui vendita in Italia è permessa dal 2016 con la legge 246. Dietro questa dicitura, però, non si cela un solo prodotto ma un mondo di tipologie e di sapori differenti che è utile conoscere per individuare quello più in linea con i propri gusti.

Marijuana legale: cos’è

“Marijuana light” è una locuzione che definisce le infiorescenze della Cannabis Sativa una pianta originaria dell’Asia, ma attualmente coltivata anche in America e in Europa, che è molto ricercata per i suoi principi attivi. In Italia, per essere venduta liberamente nei negozi la cannabis legale deve avere al suo interno una concentrazione ben definita di sostanze, in particolare:

Tetraidrocannabinolo ( THC ): non deve essere superiore allo 0,6%, altrimenti verrebbe considerata come uno stupefacente;

( ): non deve essere superiore allo 0,6%, altrimenti verrebbe considerata come uno stupefacente; Cannabidiolo (CBD): non ha prescrizioni particolari in quanto alla quantità, è proprio questo il costituente che da l’effetto rilassante che cerca chi consuma questo tipo di prodotto.

Nelle grandi città come Milano, in cui può essere difficoltoso acquistare, quando si ha voglia, la marijuana legale per vari motivi come tempi ristretti a causa lavoro, lunghe distanze da percorrere, traffico, lentezza dei mezzi pubblici, ecc. è disponibile il servizio di consegna a domicilio. Basta rivolgersi a siti di e-commerce come Legal Delivery, specializzato nel recapitare su tutto il territorio meneghino gli ordini ricevuti.

Selezionando sul sito la varietà che si preferisce, a qualsiasi ora del giorno, è possibile ricevere in 30 minuti il prodotto. Non c’è bisogno nemmeno della carta di credito, perché il pagamento si può fare in contanti alla consegna.

Le varietà più richieste di marijuana legale

Esistono differenti varietà di marijuana legale ognuna con un aroma e un’intensità variabile in modo da assecondare i gusti di ogni consumatore. Inoltre puoi optare per confezioni che contengono differenti quantitativi, si va da 1 gr fino a 10 gr, e c’è la possibilità di selezionare la cannabis light trinciato cioè sminuzzata o in infiorescenze. Queste ultime risultano essere di buona qualità quando hanno un’elevata concentrazione di resina, perché qui i principi attivi sono particolarmente concentrati.

I tipi di marijuana legale più richiesti sono:

California Haze : ha un gusto forte e deciso adatto anche ai consumatori più esigenti; ha un colore violaceo perché nelle cime ci sono tracce di fiori e resina;





: ha un gusto forte e deciso adatto anche ai consumatori più esigenti; ha un colore violaceo perché nelle cime ci sono tracce di fiori e resina; Bubblegum: il suo nome è dovuto al suo sapore fruttato che la fa assomigliare a un dolciume, l’infiorescenza appare di color giallo chiaro, quasi dorato;

Sweet Berry : ha un aroma spiccatamente dolce, tanto da renderla particolarmente gradevole al palato. L’infiorescenza è priva di semi ed è tendente al rosso;





: ha un aroma spiccatamente dolce, tanto da renderla particolarmente gradevole al palato. L’infiorescenza è priva di semi ed è tendente al rosso; Mango Haze : ha note esotiche che ricordano i frutti tropicali come mango e papaia, all’aspetto risulta verde intenso, con tracce di arancione;





: ha note esotiche che ricordano i frutti tropicali come mango e papaia, all’aspetto risulta verde intenso, con tracce di arancione; Orange Bud , ha un retrogusto fruttato piacevole e poco persistente, i sentori che si avvertono maggiormente sono il sapore di pesca e di arancia;

, ha un retrogusto fruttato piacevole e poco persistente, i sentori che si avvertono maggiormente sono il sapore di pesca e di arancia; Gorilla Glue: ha un aroma aspro ma allo stesso tempo gradevole e lascia in bocca un retrogusto di terra, è molto forte e ha una colorazione che tende all’arancio;

White Widow ha un profumo particolare e persistente, il suo odore ricorda quello della resina del pino; l’aspetto dell’infiorescenza è particolare infatti è ricoperta di una peluria bianca e bordeaux;





ha un profumo particolare e persistente, il suo odore ricorda quello della resina del pino; l’aspetto dell’infiorescenza è particolare infatti è ricoperta di una peluria bianca e bordeaux; Dos si dos è fortemente consigliata a coloro che amano gli agrumi e il loro sapore acidulo perché questa marijuana ha un forte sentore di pompelmo.

Ti consigliamo di scegliere sempre prodotti di qualità e certificati, che presentano un’etichetta ricca di informazioni che avvalori quanto dichiarato dal venditore.