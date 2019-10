Emergenza abitativa, variati i criteri per l’assegnazione fuori graduatoria di alloggi Erp

TERMOLI. L’emergenza abitativa è una delle piaghe di sofferenza sociale maggiore. Non avere un tetto, immaginare di dover finire in mezzo alla strada qualora si sia sotto sfratto, perdere il lavoro o non trovarlo. Anche casi che si determinano da dolorose separazioni. Tutto incide.

C’è una misura tampone a disposizione del Comune, quello dell’assegnazione fuori graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con delibera della Giunta comunale n. 202 del 31 luglio 2014, vennero approvati i criteri per l’assegnazione fuori graduatoria di alloggi Erp.

Tenuto conto che l’attività svolta dalla Commissione ha fatto emergere alcune criticità relative all’attribuzione di punteggi ai diversi soggetti richiedenti, tali da dover ricorrere al sorteggio nell’ipotesi di parità di condizioni di disagio abitativo, per le quali si rende necessario meglio definire le diverse ipotesi, individuando migliori criteri di attribuzione del punteggio stesso.

Considerato che il consesso valutativo, costituito in numero pari di componenti può rendere disagevole pervenire a deliberazione; ritenuto di dover rendere lo strumento provvedimentale giuntale di indirizzo, aderente ai principi normativi di separazione tra organi di indirizzo politico e gestionali; rilevato che il principio della morosità incolpevole, è sia di difficile accertamento, poiché tale stato di incolpevolezza non si desume dagli atti giudiziari prodotti dai richiedenti alloggio, sia potenziale esimente responsabilità nell’ipotesi di omesso pagamento degli oneri locativi, conseguente all’eventuale assegnazione alloggiativa;

rilevato che il rinnovo delle istanze, anche più volte reiterate a seguito degli obblighi di aggiornamento della graduatoria, contemplato dall’articolo 5 della deliberazione giuntale citata, non consente al collegio di valutazione di constatare la permanenza della persistenza della precarietà e temporaneità dell’emergenza abitativa, necessita di procedere ad integrazione degli indirizzi con la previsione, tra le condizioni di ammissione, della produzione, anche in via auto-certificativa, di questa permanenza; la giunta Roberti ha deciso di di modificare e di integrare il testo della deliberazione n. 202 del 31 luglio 2014: l’art. 3, relativo ai criteri delle condizioni emergenziali presupposte alla partecipazione per l’assegnazione fuori graduatoria, prevedendo una dichiarazione auto-certificativa della persistenza della precarietà e temporaneità della sistemazione, conseguente all’allontanamento dalla precedente abitazione dovuto a sfratto esecutivo documentato con atti giudiziari o ordinanza di sgombero;

l’art.7, alla lettera b), attribuendo punti 1 per ogni figlio minore successivo al primo, presente nel nucleo familiare richiedente; l’art.7, alla lettera i) sostituendo con l’indicazione di permanenza, alla presentazione della domanda, dell’assistenza economica dei servizi sociali, cassando contestualmente il punto g), relativo alla sistemazione precaria e temporanea, con conseguente ri-elencazione alfabetica progressiva; l’art.8, riformulando la composizione della Commissione per l’emergenza abitativa nelle persone del dirigente del Settore Assistenza alla Persona, con funzione di presidente, di un dipendente direttivo amministrativo con funzioni di componente, di un assistente sociale del Settore Assistenza alla Persona con funzioni di componente e di un dipendente direttivo dell’Ufficio Casa del Settore Assistenza alla Persona con funzioni di segretario;

l’art. 14, prevendo al primo comma la condizione che venga confermata bimestralmente la permanenza del disagio abitativo, anche a mezzo di dichiarazione auto-certificativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445; di approvare la riformulazione dei criteri per l’assegnazione fuori graduatoria di alloggi popolari.