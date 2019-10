TERMOLI. Come annunciato ieri, formalizzato il primo atto del passaggio di consegne sulla gestione del depuratore del Sinarca, parliamo del nuovo impianto, che verrà perfezionato il 31 ottobre prossimo.

Con l’entrata a regime di questa opera pubblica, che avverrà entro il 2020, si sottrarrà al porto una discreta quantità di reflui che al momento è di circa 2.000 abitanti equivalenti e arriverà fino a 5mila.

All'esito di una complessa vicenda contrattuale - conclusasi con la rescissione del contratto per colpa dell’appaltatore inadempiente - sono stati completati in danno dell’impresa e con procedura di somma urgenza, sotto la direzione dell’ingegner Ferruccio Blardi, nonché utilmente certificati in data 01.03.2018 dal collaudatore in corso d’opera, ingegner Nicola Roselli; in seguito all’esperimento di regolare gara di appalto, con la determinazione dirigenziale n. 890 del 25.05.2018, è stato affidato all’impresa FLORIO Group S.r.l. di Foggia, il collaudo funzionale, l’avvio e la gestione del nuovo depuratore Sinarca.

Alla scadenza della fase di collaudo funzionale del modulo depurativo Sinarca, con la comunicazione n. 40479/2019 è stato chiesto alla Crea Gestioni S.r.l., quale titolare del servizio idrico integrato di Termoli, la presa in consegna del nuovo impianto, che dopo il semestre di avvio e collaudo funzionale, ad oggi è regolarmente in attività.

E’ stato necessario intervenire nell’ambito dell’area dell’ex mattatoio comunale, ove trova sede il nuovo depuratore Sinarca, con la realizzazione un’opera di protezione e arginatura, installazione di una recinzione metallica anti intrusione e con la sistemazione e bitumazione dei piazzali.

Opere che permetteranno di scongiurare potenziali rischi di allagamento e consentiranno una generale messa in sicurezza dell’area, spesso soggetta ad azioni di natura predatoria da parte di ignoti.