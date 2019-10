Internet, un mondo di occasioni: come fare per scegliere bene

TERMOLI. Il settore dell’e-commerce, nel mondo come in Europa, e anche in Italia, è in volata.

Del resto, nonostante l’accesso al web non sia distribuito in uguale misura tra le diverse parti del mondo è pur vero che, stando ai dati diffusi dall’International telecoms unit (Itu), più del cinquanta per cento della popolazione di tutto il mondo ha un collegamento a Internet, in riferimento all’anno 2018.

Quanto, nello specifico, allo stato di salute del commercio elettronico, è bene segnalare che, per Casaleggio Associati, i dati sono piuttosto positivi e incoraggianti. Infatti:

Sono 1,79 miliardi le persone nel mondo che hanno effettuato almeno un acquisto online

Il settore, rispetto all’anno precedente, ha ottenuto una percentuale di crescita di oltre il 20 per cento, raggiungendo un notevole giro di affari

Per quanto concerne l’Europa, il valore totale del mercato è di oltre 600 milioni di euro, con una spesa media annuale per persona di oltre 800 euro, distribuiti tra moda, elettronica e media, hobby, arredamento e cibo

In Italia, il mercato Ecommerce B2C nell’anno 2017 è cresciuto dell’11 per cento soltanto tra il 2016 e il 2017

Quali sono, dunque, i fattori che spingono gli utenti ad acquistare beni e servizi online?Innanzi tutto va considerata una gamma molto ampia di offerta rispetto ai negozi tradizionali, dato che la merce può essere anche fabbricata e venduta in paesi diversi da quello di provenienza.Non da meno è il fattore legato alla praticità di acquisto, consistente nella possibilità di ordinare qualsiasi prodotto o servizio comodamente da casa, e molte volte anche da mobile (il fatturato legato a questo genere di dispositivi è infatti in crescita del 27 per cento).Conta, nel successo dell’e-commerce, anche la sempre maggiore scelta di servizio in merito alle modalità di pagamento, nonché la velocità di consegna.Fanno la loro parte anche le recensioni orientative degli altri utenti che hanno esperito un determinato bene o servizio, nonché le promozioni, diffusissime nel web, in ogni settore e comparto. Non mancano quindi siti specializzati nelle recensioni.Ad esempio, prendiamo alcuni dati sulla compravendita di servizi online tra i settori di traino. Il turismo su tutti, con una crescita del 15 per cento negli ultimi anni dei viaggi prenotati online, grazie anche a portali come TripAdvisor che consentono di visualizzare e prenotare strutture, con tanto di parere dei precedenti avventori di un albergo o magari di una casa vacanza.Un altro esempio è quello del gioco via web, dato che anche questo comparto di intrattenimento virtuale riscuote successo tra gli internauti, come conferma la rilevante crescita dello stesso, nel primo trimestre del 2019, pari a 11,9 punti in percentuale: in questo caso specifico gli utenti possono consultare portali di comparazione, con tanto di recensioni, che permettono di sapere se i casinò online che offrono bonus sono sicuriQuanto alle promozioni, la più famosa, tra queste, è di certo quella del “Black Friday”, che dà inizio alla stagione dei saldi natalizi e che vede impegnati i negozi virtuali, oltre a quelli fisici, in sconti e promozioni imperdibili.Non sono da meno altri tipi di offerte, come “Sotto i 10 €",targata “E-Bay”, che consentono agli utenti di orientarsi su questa minima cifra - incluse le spese di spedizione - per acquisti di ogni tipo.In Rete ci sono poi altre promozioni speciali di ogni sorta, da quelle che offrono un periodo gratuito di prova di un servizio - è il caso, ad esempio delle tv in streaming come Netflix- a quelle che garantiscono bonus ai nuovi utenti.Scegliere bene con sicurezza, si può: alcuni consigli utili

Ma, alla fine, come si fa a scegliere bene?

Innanzi tutto si deve sapere che esistono apposite guide per gli internauti, che danno indicazioni importanti agli utenti e soprattutto ai venditori come, ad esempio, quella proveniente dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), in adesione alle norme comunitarie. Essa chiede infatti una maggiore trasparenza dei prezzi, un periodo di recesso dall’acquisto virtuale di 14 giorni, ma anche diritti di rimborso, di assistenza telefonica nonché un divieto di caselle preselezionate nel sito che possano indurre gli utenti ad acquisti inconsapevoli.

Va fatta comunque attenzione rispetto a cosa e soprattutto a dove si compra perché, nel web come nella realtà, le truffe possono essere dietro l’angolo.

Meglio, a questo proposito, accedere a siti web accreditati, protetti magari da dispositivi antivirus aggiornati, e usare metodi di pagamento sicuri, cercando di evitare il più possibile la divulgazione di dati personali, password e codici.

Come si è detto, poi, è sempre una buona norma confrontarsi con i pareri degli altri utenti, leggendo i vari commenti, i forum dedicati e i portali di comparazione di prezzi e servizi.