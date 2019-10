Asfalto nuovo in via Egadi Copyright: Termolionline.it

Asfalto nuovo in via Egadi Copyright: Termolionline.it

Asfalto nuovo in via Egadi Copyright: Termolionline.it

Asfalto nuovo in via Egadi Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Quanto sono odiose le buche sull'asfalto. C'è chi a causa del degrado delle strade urbane rischia il linciaggio politico, il caso Roma è sotto gli occhi di tutti, ma anche dalle nostre parti lamentele delle persone sono spesso indirizzate verso una viabilità avversata da disconnessioni del manto stradale.

In questi giorni, l'assessorato ai Lavori pubblici, guidato dal vice sindaco Enzo Ferrazzano, col dirigente Gianfranco Bove a capo dell'ufficio tecnico, ha programmato una serie di interventi di bitumazione straordinari.

Stamani è stata la volta di via Egadi, il tratto che collega via Corsica a viale Padre Pio e via delle Acacie, dove insistono uffici pubblici, come Inps e Agenzia delle Entrate, ma non solo, visto il polo commerciale nato da alcuni anni.

Era necessario sistemare una situazione di evidente degrado.