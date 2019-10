«I nostri figli senza parco giochi per l’ennesimo anno»: mamme e papà non ci stanno più Copyright: Termolionline

MONTENERO DI BISACCIA. L’associazione “Insieme per i bambini” di Montenero ha protocollato ieri, 23 ottobre, presso il Comune, un sollecito per la sistemazione dell’area giochi di piazza della Libertà, indirizzato al sindaco e all’assessore all’Urbanistica.

Questa storia parte però da ben più lontano, esattamente dal 13 agosto 2018, data in cui la stessa associazione organizzò nella piazza principale del paese una serata di festa con lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di nuove attrezzature ludiche da installare nel parco giochi. Fu un successo, ci fu grande partecipazione e sensibilità e la cifra raccolta superò i tremila euro. Così i genitori riuscirono ad avviare la procedura di donazione e acquisto. Non così in fretta come speravano, però: all’inizio della primavera di quest’anno infatti, a seguito della richiesta circa le tempistiche del processo, la risposta dell’amministrazione fu che nell’area giochi si stava per provvedere a dei lavori di riqualificazione, solo dopo la fine dei quali sarebbe stato possibile procedere all’installazione delle nuove attrezzature. Lo si legge anche nella lettera di sollecito di ieri: «La donazione è finalizzata all’installazione di giochi nel parchetto di Piazza della Libertà, per i quali l’amministrazione aveva garantito l’inizio dei lavori durante la primavera 2019».

È così che si arriva al 29 maggio, data in cui in cui sindaco e assessori ricevono finalmente una delegazione di mamme-socie per la tanto attesa donazione. Peccato però che questi giochi nuovi di zecca stiano ancora prendendo polvere nei depositi comunali, insieme ad altri acquistati dal Comune stesso l’anno scorso (determina n.793 dell’8/11/2018), mentre quelli già presenti nel parco siano ormai fatiscenti e pericolosi come l’intera area che li circonda, a partire dalla pavimentazione sconnessa.

Di seguito il testo integrale della lettera di sollecito inviata ieri, che parla da sé circa l’umore dei giovani padri e madri che quotidianamente nel portare i propri bambini ai giardinetti devono destreggiarsi fra un buco nello scivolo, un’asse di legno divelta e maniglie mancanti, e sperare che non succeda niente di grave.

«Premesso che la nostra associazione è nata per poter pensare al bene dei nostri bimbi, ed ha provveduto, a seguito della manifestazione finalizzata alla raccolta fondi, a donare in data 29 maggio 2019 i seguenti beni al Comune di Montenero di Bisaccia ed alla collettività

- num. 1 SCIVOLO BRUKY H 95

- num. 1 ALTALENA BABY LEGNO SEDUTE MISTE

- num. 1 PANNELLO GIOCO TRIS LEGNO

- num. 1 GIOCO A MOLLA SINGOLO

- num. 1 GIOCO A MOLLA INCLUSIVO A FIGURA DOPPIA

per un valore economico complessivo dei beni di € 3.308,64. La donazione è finalizzata all’installazione di giochi nel parchetto di Piazza della Libertà, per i quali l’amministrazione aveva garantito l’inizio dei lavori durante la primavera 2019. Siamo stufi di aspettare le lungaggini e le inefficienze delle pubbliche amministrazioni, siamo giunti a fine ottobre ed è stato negato un parco giochi ai nostri figli per l’ennesimo anno consecutivo. Di questo passo, forse potranno portarci i loro nipoti. È giusto evidenziare che le attuali condizioni del parco sono al limite della decenza e sicuramente non rispettano i requisiti minimi di sicurezza. Noi genitori insieme ai nostri bambini pretendiamo di essere ascoltati. I bambini devono poter essere liberi di muoversi in un parco giochi pulito, che rispetti le fondamentali norme di sicurezza, senza il timore di cadere e farsi male a causa della cattiva pavimentazione, a causa dei giochi "tristi" e rotti, a causa della bassa illuminazione. I bambini hanno il diritto a questi servizi elementari e hanno il diritto alla Bellezza. Crescere in un contesto deprimente e abbandonato a sé stesso avrà delle ripercussioni sul loro sviluppo psicologico. Chiediamo un intervento immediato, risolutivo e definitivo».