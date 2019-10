Bullismo: «Denunciare è un atto di legalità e di educazione alla dignità della vita»

GUGLIONESI. Offese e derisioni, minacce, aggressioni con spintoni, calci e pugni. E poi esclusione dal gruppo, diffamazione, isolamento della vittima. Il fenomeno del bullismo è sempre più in aumento nel nostro paese, e fa riflettere che i protagonisti di questa nuova forma di violenza sono sempre più giovani e giovanissimi, vittime e carnefici di un disagio sociale che diventa un vero e proprio problema educativo e relazionale.

Non passa giorno ormai senza che la stampa non pubblichi notizie di violenza giovanile, e i dati nazionali sono preoccupanti, se guardiamo alla frequenza e alla gravitá di questi episodi.

L'ennesimo, avvenuto a Guglionesi e denunciato da una mamma coraggio alcuni giorni fa, non fa che aprire una ferita aperta, laddove la scuola, le famiglie, le istituzioni si trovano a fronteggiare un'emergenza educativa sempre più urgente, in una società che sta cambiando e che spesso non sa gestire al meglio le proprie fragilità. Sono i vuoti, che hanno trasformato gli adolescenti di oggi in ragazzi apatici, annoiati, a cui abbiamo dato tutto, e tolto loro la voglia di sognare, di darsi degli obiettivi, di crederci. I vuoti di una società che obbliga a sembrare perfetti, ma non insegna nè dice come si fa ad essere felici, che vuole mettere da parte il dolore, che preferisce ciò che è comodo e veloce a ciò che è impegnativo ma vero. Ho chiesto più volte ai miei alunni cosa li rendesse felici, quale sogno avessero, ed è triste constatare che oltre l'ultimo modello di cellulare c'è il vuoto, il malessere, la paura del futuro.

Non tutti, per fortuna. Ma quello che preoccupa è che la violenza, verbale o fisica, a volte diventa l'unico modo per imporsi, per essere qualcuno, l'aggressività per non scomparire. Il problema del bullismo è un problema educativo, un problema di relazione e di autodeterminazione, di famiglie che devono esserci come nuclei educativi, e di scuole che devono includere ma responsabilizzare, far studiare.

Il rispetto per se stessi e per gli altri significa libertà, denunciare è un atto di legalità, di educazione alla dignità della vita.