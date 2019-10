Nettezza urbana, Teramo Ambiente sconfitta anche in Consiglio di Stato

TERMOLI. S'infrange ancora in Consiglio di Stato, come in primo grado al Tar Molise, il ricorso della Teramo Ambiente sull'aggiudicazione dell'appalto sull'igiene urbana del comune di Termoli, contro la Rieco Sud.

Inoltre, nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre scorso, dove relatore è stato il consigliere di Stato Elena Quadri, tra gli avvocati di parte ha fatto la sua ricomparsa dai tempi della giunta Greco anche Vito Aurelio Pappalepore, delegato da Lorenzo Derobertis.

La sentenza

Te. Am. Teramo Ambiente s.p.a. e Diodoro Ecologia s.r.l., quali mandataria e mandante del costituendo Rti, collocatisi al secondo posto della graduatoria, a circa 16 punti di distanza dalla prima classificata, hanno impugnato la determinazione n. 639 del 17 aprile 2018 con la quale il Dirigente del Settore II della Città di Termoli ha proclamato l'aggiudicazione definitiva, in favore del costituendo Rti Rieco s.p.a. e Smaltimenti Sud s.r.l., della gara di appalto indetta per l'affidamento del “Nuovo servizio di Igiene Urbana della Città di Termoli ” per la durata di 7 anni e con un importo a base d'asta annuo di € 4.278.631,45, oltre IVA ed oneri per la sicurezza.

Il Comune di Termoli ha proceduto alla stipula del contratto di appalto (rep. n.2068 del 18 ottobre 2018) con il RTI Rieco spa – Smaltimenti Sud e all’avvio del servizio sin dal primo dicembre 2018.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con sentenza n. 573 del 2018, ha respinto il ricorso, dichiarando improcedibile quello incidentale della controinteressata.

Te. Am. Teramo Ambiente s.p.a. e Diodoro Ecologia s.r.l. hanno impugnato la sentenza, affidando l’appello ai seguenti motivi di diritto:

I) error in iudicando. Omessa, quantomeno carente motivazione in ordine a profili rilevanti ai fini del decidere. Inidoneità della motivazione in punto all’iter argomentativo inerente le censure finalizzate ad evidenziare l’assenza di corrispondenza dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto al modello di gara, segnatamente a quella economica. Errata valutazione della causa petendi;

II) error in iudicando. Omessa, quantomeno carente motivazione in ordine alla censurata introduzione da parte del seggio di gara di formula per attribuzione punteggio offerta economica (parte B) non prevista dalla legge speciale della procedura, in aperta violazione della par condicio tra i concorrenti;

III) error in iudicando. Omessa, quantomeno carente valutazione delle caratteristiche della gara in esame, in relazione alle censure presentate in primo grado, avuto riguardo al rapporto tra proposta tecnica ed offerta economica. Errata valutazione della causa petendi;

IV) error in iudicando. Omessa, quantomeno inidonea motivazione circa la correttezza dell’operato del Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alle previsioni del Codice dei Contratti ed alle linee guida ANAC in parte qua.

Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Comune di Termoli e Rieco s.p.a. - Smaltimenti Sud s.r.l.

Rieco s.p.a. e Smaltimenti Sud s.r.l. hanno proposto, altresì, appello incidentale, lamentando la mancata esclusione dalla gara del costituendo raggruppamento composto da Te. Am. Teramo Ambiente s.p.a. e Diodoro Ecologia s.r.l.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 10 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Giunge in decisione l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 573 del 2018, che ha respinto il ricorso dell’odierna appellante avverso l’aggiudicazione alla controinteressata del servizio di igiene urbana, per la durata di 7 anni e con un importo a base d'asta annuo di € 4.278.631,45, oltre IVA ed oneri per la sicurezza, dichiarando improcedibile quello incidentale del controinteressato.



Anche quest’ultimo ha appellato in via incidentale la sentenza.

Deve prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità dell’appello sollevate dalle controparti, in ragione dell’infondatezza nel merito dello stesso.

L’appellante ha contestato la mancata esclusione del Rti Rieco e l’illegittima attribuzione in suo favore del punteggio in relazione alla voce B dell’offerta economica, riguardante la stima e valorizzazione in termini economici dei rifiuti raccolti in maniera differenziata (c.d. “ricavi Conai”), il cui punteggio massimo attribuibile ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di gara era di cinque punti, perché per tale voce avrebbe contemplato un ricavo minore di quello previsto dalla base d’asta (€ 577.302,00/annui, mentre Rieco ha indicato nell’offerta la somma di € 338.939,20).

In particolare, con la prima censura, denuncia l’erroneità della sentenza per non aver rilevato l’alterazione delle condizioni imposte a garanzia della par condicio, sul presupposto che restasse al di fuori della disponibilità del concorrente proporre, ai fini del conseguimento di un punteggio utile, la riduzione della componente ricavo.

Se la voce relativa ai ricavi Conai è stata inclusa nell’ambito della valutazione dell’offerta economica, ciò non potrebbe comportare che la voce in esame perda la sua natura di ricavo, con la conseguenza che il punteggio potrebbe risultare utilmente attribuibile solo a proposte che contemplino ricavi pari o superiori a quelli predeterminati.

In caso contrario, si finirebbe per dover ammettere che la cifra di 577.303,00 euro dovrebbe costituire un importo massimo su cui applicare un ribasso, con la conseguenza di dover ritenere migliore, sotto il profilo economico, un’offerta che procuri ricavi inferiori.

Con la seconda censura l’appellante si duole dell’erroneità della sentenza, che non avrebbe effettuato alcuna valutazione circa l’alterazione delle operazioni di calcolo del punteggio attribuibile in relazione alla voce B) dell’offerta economica rispetto alle previsioni della lex specialis, per essersi limitata a verificare la corrispondenza tra la formula da utilizzarsi secondo le disposizioni di gara, rispetto alla disciplina regolamentare adottata con il d.P.R. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

Invece di escludere la controinteressata, il seggio di gara avrebbe ritenuto di utilizzare una diversa formula rispetto a quella contemplata nella lex specialis, eseguendo il mero rapporto tra valore base e offerta, riparametrando i risultati alla miglior proposta (quella di Tekneko s.r.l.).

Con il terzo motivo l’appellante lamenta che la sentenza ha respinto il primo motivo di ricorso facendo espresso richiamo al Capitolato di gara, nella parte in cui, sub art. 5, contemplava che “… nella propria offerta tecnica l’impresa può ipotizzare cifre percentuali e valori complessivi diversi da quelli ipotizzati nella Relazione tecnica allegata, salvo comunque a raggiungere gli obiettivi complessivi di raccolta differenziata minimi previsti…..”, sostanzialmente da ciò derivando il convincimento che ciò potesse procurare un effetto automatico in punto ai ricavi Conai, la cui determinazione finale, anche in via riduttiva, sarebbe restata affidata in via esclusiva al concorrente, dovendo la cifra espressa in sede di pianificazione di gara a tale titolo (577.303,00 euro), essere considerata alla stregua di “mera indicazione orientativa”.

Con la quarta censura l’appellante si duole dell’erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha rilevato l’illegittima mancata declaratoria dell’inammissibilità della offerta del R.T.I. Rieco s.p.a. – Smaltimenti Sud. S.r.l. da parte del R.U.P., una volta riscontrate le dedotte illegittimità.

Deve precisarsi che, ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara, l’offerta economica doveva essere formulata:

A) calcolando la percentuale di ribasso sul prezzo a corpo posto a base d'asta per i servizi sulla cifra annuale di € 4.278.631,45 oltre IVA per l'espletamento a corpo dei servizi;

B) compilando la tabella di offerta per la valorizzazione dei rifiuti raccolti.

Era, altresì, precisato, che: “I ricavi di cui alla precedente tabella sono già inclusi a detrarre nel canone a corpo su cui effettuare il ribasso di cui alla lettera A)”.

Ai sensi del successivo art. 10 del disciplinare:

«L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Offerta tecnica: punti 70

- Offerta economica: punti 30 di cui:

• punti 25 sul ribasso rispetto alla cifra a base d'appalto per i servizi a corpo A)

• punti 5 sul ribasso rispetto al valore presunto a base d'appalto per i servizi a misura B)».

Alla pagina 19 del disciplinare, nel punto b), era riportata la formula di attribuzione dei punteggi all’offerta economica, la stessa di cui all’Allegato P del d.P.R. n. 207 del 2010.

In conformità a tale formula, il RTI Rieco/Smaltimenti Sud ha indicato un ribasso (338.939,20 euro/anno) rispetto ai “ricavi Conai” come indicati negli atti di gara (577.302,00), mentre il RTI ha offerto un rialzo (euro 601.570,00 euro/annui).

Ai sensi dell’art. 5 del Capitolato: “… Ogni impresa nella propria offerta economica dovrà offrire una propria proposta di ricavo unitario (non più alto di quanto previsto nell’accordo ANCI-CONAI in prima fascia). Le somme detratte saranno quelle dovute per i quantitativi reali se le percentuali proposte dall’impresa in sede di gara saranno rispettate, in caso contrario saranno pari alla tariffa unitaria proposta per il quantitativo che avrebbe dovuto raccogliere in base alla percentuale proposta. … Resta inteso che nella propria proposta tecnica l’impresa può ipotizzare cifre percentuali e valori complessivi diversi da quelli ipotizzati nella Relazione tecnica allegata, salvo comunque raggiungere gli obiettivi complessivi di raccolta differenziata minimi previsti (ad esempio diminuendo le percentuali previste per gli imballaggi in cartone ed aumentando quelle relative ai rifiuti biodegradabili).

Allo stesso modo può anche proporre un quantitativo complessivo di rifiuti raccolti inferiore a quanto previsto nella Relazione Tecnica allegata al Capitolato, ipotizzando azioni di riduzione particolarmente incisive, salvo poi dimostrarlo con i quantitativi realmente raccolti”.

Alla luce delle succitate prescrizioni della lex specialis di gara, ed in particolare di quelle del capitolato, secondo cui: “Ogni impresa nella propria offerta economica dovrà offrire una propria proposta di ricavo unitario (non più alto di quanto previsto nell’accordo ANCI-CONAI in prima fascia)”, si ricava l’infondatezza dell’appello.

La lex specialis non ha in alcun modo indicato un limite minimo inderogabile con riguardo all'importo relativo alla valorizzazione dei rifiuti raccolti; limite che, per il principio di tassatività delle cause di esclusione che si ricava dall'art.83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), in continuità con il previgente art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n.163 del 2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la stessa, a tutela della par condicio, avrebbe dovuto introdurre in forma esplicita, non potendo essere dedotto in via meramente interpretativa.

Dalle suddette previsioni della legge di gara potrebbero trarsi, semmai, elementi di segno contrario, atteso che l'importo di € 577.303,00 potrebbe essere inteso quale limite massimo per la componente dell'offerta economica relativa ai ricavi Conai.

La Commissione di gara, in omaggio al principio della par condicio e della massima partecipazione alla gara, ha ritenuto opportuno ammettere anche offerte di importo superiore a tale importo, attribuendo il minor punteggio al concorrente che ha offerto l'importo più basso con riferimento ai ricavi previsti per la “voce B” (1,85 punti al RTI Rieco), e quello massimo al concorrente che ha offerto l'importo più elevato (5 punti a Tekneko), mentre all’appellante ha attribuito un punteggio proporzionale alla cifra offerta (punti 3,29).

Devono, infine, condividersi del tutto le statuizioni della sentenza impugnata per le quali: “Tutti i motivi di doglianza appaiono, di conseguenza, privi di giuridico fondamento, poiché i rilievi delle ricorrenti principali si appuntano su una componente dell'offerta economica, riguardante la stima e la valorizzazione in termini economici dei rifiuti raccolti, che non può avere un rilievo tale da determinare la svalutazione dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario sotto il limite della seconda classificata o, peggio, l’esclusione dell’aggiudicatario (in mancanza di un’espressa clausola sanzionatoria). Il punteggio massimo attribuibile ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di gara è di cinque punti e anche se al ricorrente R.T.I. fosse stato attribuito il punteggio massimo di 5 punti (in luogo di 3,29 punti), con un incremento di 1,71 punti e alla controinteressata fosse stato sottratto il punteggio conseguito, pari a 1,85 punti, la differenza di punteggio tra la prima e la seconda classificata sarebbe rimasta incolmabile, posto che il differenziale tra i due operatori economici sarebbe sceso da 16,01 a 12,457, riducendosi di appena 3,56 punti. E' di tutta evidenza, a questa stregua, che i motivi di doglianza, prima ancora che infondati, sono inammissibili per difetto d’interesse, stante il mancato superamento della prova di resistenza”.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello principale va respinto.

Le spese sono a carico della parte soccombente, nell'ordine di 10mila euro.