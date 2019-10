TERMOLI. Al traguardo ieri mattina anche l’edizione 2019 del concorso ideato dai pensionati Cisl.

Cerimonia di premiazione alla sala convegni dell’hotel Meridiano, dov’erano i concorrenti alle opere di poesia, pittura e scultura.

Manifestazione organizzata dalla Cisl, Cisl Pensionati, Anteas Molise, Cisl Fsur, Cisl Medici e Fim-Cisl.

Dopo la presentazione delle opere dagli artisti che hanno visto impegnati non solo pensionati iscritti e non alla Cisl, ma anche diversi istituti superiori di Termoli con le classi quinte. Tante belle opere d'arte, poesie significative e sculture davvero molto espressive. Questo concorso sta crescendo anno dopo anno di partecipanti, tanti sono gli artisti che magari non si conoscono poi d’improvviso li scopri in concorsi di questo tipo, qualcuno come Gianni Fano lo scultore delle pietre, o come le poetesse in vernacolo termolese come Lucia Marinaro e Concetta Rucci, ma tanti provenienti dal vicino Abruzzo.

Anche una poesia Ti voglio bene" scritta da un ragazzo del liceo Classico, ma anche le sculture degli alunni del liceo artistico Jacovitti, con il loro professore Michele Carafa hanno riscosso un notevole successo. Soddisfazione anche da parte degli organizzatori, come Luigi Pietrosimone, davanti a tanta genuina espressione di arte messa in campo da persone che hanno questa passione per queste branchie artistiche. Al concorso è stato portato anche il saluto istituzionale dell'amministrazione comunale nella persona del Presidente del consiglio comunale, Michele Marone. Moderatore il preside Antonio Mucciaccio.