Punto nascita, sabato incontro tra Toma e "moschettieri"

TERMOLI. Novità sul Punto nascita. «In occasione del consiglio regionale del 22 ottobre scorso il presidente Toma ci aveva concesso una brevissima udienza in aula, in cui ci aveva dato alcune spiegazioni e aveva promesso di dimostrare il suo interesse per il San Timoteo e il Punto Nascita, dicendo che ci avrebbe fissato un appuntamento – riferisce Debora Staniscia del comitato Voglio nascere a Termoli - ora il presidente Toma ci ha contattato e ha fissato un incontro: ci riceverà sabato mattina. Nel frattempo, nonostante la notizia che nel nuovo POS 2019/2021 non vi sia menzionato il Punto Nascita e nonostante la deroga ancora non richiesta, invitiamo tutti a non mollare: nulla ancora è definitivo e perduto anzi, lo dimostra questa nuova apertura sabato mattina a cercare soluzioni al problema. Care gestanti continuate a venire a Termoli e dimostrare che i numeri ci sono tutti e che siamo sempre pronti a difendere il nostro territorio».