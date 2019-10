I detenuti del carcere di Larino realizzano un murales

LARINO. Sabato 26 ottobre aIle ore 10, presso la Casa Circondariale di Larino ci sarà I'inaugurazione di un Murales realizzato da alcuni detenuti, guidati dallo studio delI'architetto Marianna Giordano e dagli artisti del collettivo Guerrilla Spam. Il progetto, arrivato alla terza annualità, si ripromette di utitizzare I'arte come occasione formativa, capace di scongiurare l'isolamento e Ia devianza sociale, sviluppando con i detenuti percorsi teorici e pratici sull'arte urbana.

Sfruttando la capacità comunicativa della Street art si è scelto di dipingere i cortili adibiti a spazio per l'ora d'aria, progettando prima il disegno e infine dipingendo con i colori le pareti grigie del carcere. I sogqetti e i colori sono il frutto di una progettazione condivisa con i diversi detenuti coìnvolti, che si è voluti prevalentemente stranieri, perché le opere possano risentire di una maggiore contaminazione di esperienze, vissuti, ricordi. Il primo cortile racchiude mondi fantastici, il secondo, dopo un lavoro sul concetto d'identità, ha permesso ad ogni partecipante di ritrarsi in piena libertà, l'ultimo cortile, prendendo spunto dalIa "Tomba del tuffatore" a Paestum, si trasforma in una piscina immaginaria con pesci, navi e creature acquatiche.

L'ultimo lavoro ha interessato Ia spazio di raccordo e d'ingresso ai vari cortili, continuando suÌ tema del mare, disseminato da isole abitate da desideri e simboli. La mattinata sarà allietata da un momento musicale del gruppo "Le voci di dentro" che presenteranno "Note di notte- Notte di note".

Il gruppo è composto da dieci detenuti che, partiti come animazione liturgica, hanno voluto sperimentarsi in percorsi di più ampio respiro, scoprendo il piacere di stare insieme attraverso il canto e Ìa musica. Il coro è stato pensato e diretto dalla prof Anna Di Gregorio, che segue come volontaria diversi percorsi trattamentali al-I'interno dell'istituto. La manifestazione sarà aperta alla comunità esterna.