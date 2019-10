TERMOLI. Dopo via Egadi, asfalto nuovo in via del Molinello.

In questi giorni, l'assessorato ai Lavori pubblici, guidato dal vice sindaco Enzo Ferrazzano, col dirigente Gianfranco Bove a capo dell'ufficio tecnico, ha programmato una serie di interventi di bitumazione straordinari.

Ieri mattina è stata la volta di via Egadi, il tratto che collega via Corsica a viale Padre Pio e via delle Acacie, dove insistono uffici pubblici, come Inps e Agenzia delle Entrate, ma non solo, visto il polo commerciale nato da alcuni anni. Stamani si è completata la parte di via del Molinello che si collega a via Elba. Anche in questo caso era necessario sistemare una situazione di evidente degrado.