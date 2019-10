TERMOLI. Via Udine, la discordia è di casa. «Ultimamente, le notizie che riguardano il quartiere si susseguono le une alle altre con frequenza inusuale. Non abbiamo ancora metabolizzato la cavalcata cittadina di domenica scorsa che già ci sono novità da rendere note. Saranno buone o cattive?» A chiederselo è il comitato zonale che prende il nome dalla vituperata arteria.

«Parte buone e parte meno buone. Iniziamo da una buona notizia: sono stati posizionati i pali di illuminazione in corrispondenza dell’incrocio di Via Udine con Via Trento e sul vicino piazzale di parcheggio, nonché al centro della nuova rotonda realizzata qualche centinaio di metri più avanti verso nord.

L’attivazione dei corpi illuminanti corrispondenti ai pali ha restituito luminosità alla zona di incrocio e ha permesso di rimuovere i blocchi che interdicevano il collegamento tra i due tronchi di Via Udine. Adesso sì che la nostra strada fruisce della percorribilità nella sua interezza: da Via Sandro Pertini a Via del Mare.

Rendiamoci conto quindi che, per aprire al traffico veicolare in tutta la sua lunghezza la nostra famigerata strada, c’è obiettivamente stato bisogno dell’illuminazione dell’intersezione tra via Udine e via Trento. Ci è pertanto sembrata fuori dal coro la voce del consigliere Rinaldi, presente in commissione lavori pubblici che, avendo appreso proprio durante la recente commissione congiunta urbanistica/lavori pubblici cui abbiamo partecipato anche noi del direttivo del Comitato, che l’illuminazione pubblica in Via Udine è, appunto, “pubblica” e che la bolletta energetica la paga ovviamente il Comune di Termoli, ha esternato una evidente contrarietà asserendo che questa cosa creerebbe un precedente secondo cui il Comune sarebbe poi obbligato ad illuminare le altre strade private che ancora non usufruiscono del servizio.

Questo lo abbiamo sentito con le nostre orecchie. Quello che invece non abbiamo sentito direttamente, poiché captato da voci di corridoio non ufficiali, è che pare voglia proporre di spegnerle, le luci pubbliche in Via Udine (accese, vogliamo ricordarlo, già da un ventennio) poiché sarebbero uno spreco di risorse per le casse del Comune.

Di questo, cui ci rifiutiamo di credere, chiediamo smentita ufficiale da parte sua mediante una pubblica presa di posizione nei confronti della cittadinanza tutta. O, se il suo punto di vista sia proprio quello, confermarlo comunque pubblicamente spiegando le proprie ragioni, e assumendosene la responsabilità politica.

Certo che, supponendo vera ed attuabile la cosa, si potrebbe pensare all’idea geniale cui nessuno aveva pensato prima per alleggerire le spese pubbliche comunali.Suggeriamo che, nel caso, per alleggerire ulteriormente i costi dei servizi si potrebbero poi staccare sia il collettamento fognario che quello delle acque bianche, così il villaggio da terzo mondo si potrebbe concretizzare in tutto il suo splendore nell’ambito urbano del Comune di Termoli. E le tasse cosa le pagheremmo a fare? Per retribuire gente che non deve amministrare nulla? Per non avere servizi pubblici? A quel punto non ci sarebbero neanche tributi da pagare, o ci sbagliamo? Gli importi che ci ritroviamo nelle bollette comunali per la depurazione dei reflui, per la Tasi (servizi indivisibili) e per l’Imu (imposta comunale sugli immobili) non avrebbero più senso. Se parliamo di terra di nessuno, non ci sarebbe nessuno che possa pretendere alcunché. Ma fino a che ci saranno balzelli da pagare e bollette da saldare, quanto ipotizzato crediamo proprio che non si possa realizzare. Staremo a vedere.

Infine, volevamo comunicare una frivolezza, per chi non ne fosse già a conoscenza: il 25 ottobre è il “compleanno” del Comitato di Via Udine. Spegniamo sei candeline sulla torta ma continuiamo, comunque e come sempre a tenere la guardia alta su tutto ciò che riguarda il quartiere e non solo, poiché crediamo che questo sia il miglior modo di far valere le ragioni dei semplici cittadini che, vogliamo ricordarlo, non hanno molte opportunità per farsi sentire».