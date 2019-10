Chiamata in cielo a soli 45 anni: ti vogliamo bene Engy, ti porteremo con noi per sempre

GUGLIONESI. Vivevano assieme, a Guglionesi. Una malattia l’ha portata via, oggi pomeriggio all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Lutto per la morte della 45enne Angelica Cocco, originaria di Castellino sul Biferno. A ricordarla gli amici di lei e del compagno, Antonio Desiderio.

“Nessuno muore sulla terra, finché vive nel cuore di chi resta”.

Sembra impossibile apprendere una notizia del genere. Il tuo corpo e la tua mente non sono pronti a reagire.

Angelica era un vulcano. Un vulcano attivo. Sempre gioiosa, sempre con il sorriso stampato sulle labbra.

E chi l’ha conosciuta sa che è così. Chi l’ha frequentata sa che con lei non ci si annoiava mai.

Anche se la vita l’ha messa a dura prova, Angelica non si è mai buttata giù. La mangiava a morsi questa vita. Una persona per bene, dall’animo buono e gentile. Una compagna attenta, premurosa, innamorata persa del suo Antonio. Un’amica presente, sempre. Su cui potevi contare sempre, notte e giorno.

Questo era, anzi è, Angelica.

Una notizia devastante che, lacera anche chi scrive.

Ti vogliamo bene Engy, ti porteremo con noi per sempre.

Ci stringiamo attorno ad Antonio, tuo compagno di vita e alla tua famiglia.

Gli amici del Frantic e del 77.

“Che il Signore ti accolga e ti protegga tra le Sue braccia. Dai, o Signore, al suo spirito l'eterno riposo e la tua luce risplenda nei suoi occhi. Non piangete la mia assenza, sono beato in Dio e prego per voi. Io vi amerò dal Cielo come vi ho amato sulla terra. Sopravviva la sua immagine nella memoria di quanti l'ebbero cara”.