TERMOLI. Tutti i bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia di via Catania, accompagnati dalle loro insegnanti hanno effettuato un'uscita didattica al frantoio Martella di Termoli.

La visita è stata organizzata per far sì che i bambini comincino già in tenera età a conoscere e ad apprezzare le qualità dell'olio extra vergine di oliva e di come esso sia importante per crescere sani.

La scuola, infatti, ha tra i suoi obiettivi principali sempre quello di promuovere corrette abitudini alimentari, sperimentare nuove conoscenze per gettare le basi di stili di vita salutari.

L’uscita al frantoio ha consentito ai bambini di vivere un'esperienza diretta unica e coinvolgente legata inoltre a vederele trasformazioni degli alimenti (come nasce l'olio) e ad allargare le proprie abitudini alimentari.

I bambini hanno dimostrato grande interesse e curiosità e grazia all'ospitalità dei proprietari del frantoio, hanno potuto partecipare attivamente e con divertimento alla raccolta delle olive e alle fasi di trasformazione.

Infine la mattinata si è conclusa con una squisita e sana merenda fatta di pane e olio molto apprezzata dai bambini.