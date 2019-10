Spiaggia di Campomarino Lido da tutelare

CAMPOMARINO. Legambiente Molise ha proposto al Comune di Campomarino una giornata di pulizia della spiaggia, rivolta ai cittadini, durante la quale ci sarà un focus sulla conservazione della biodiversità e in particolare della Tartaruga Caretta Caretta. «L'idea nasce soprattutto dalla presenza, nella nostra spiaggia, di tale tipo di tartaruga negli ultimi giorni che ha suscitato largo interesse tra la popolazione – spiega l’assessore all’Ambiente Antonio Saburro - tale iniziativa rientrerà nell'ambito del Progetto europeo "Clean Sea Life" che ha come obiettivo quello di contrastare il fenomeno della marine litter tramite azioni dirette a sensibilizzare i cittadini, ispirando un vero e proprio cambio delle abitudini e un'assunzione di responsabilità. L'evento, per il quale è stato richiesto il patrocinio del comune, è finanziato interamente dal progetto Europeo Clean Sea Life e si svolgerà sabato 16 novembre 2019. Tutti possono partecipare, anzi tutti dobbiamo partecipare».

Lo stesso Saburro ha ripercorso l’avventura del salvataggio del nido delle tartarughine.

«Sono stati quattro giorni molto intensi (da venerdì 18 a lunedì 21 ottobre) e in qualità di assessore all'Ambiente del Comune di Campomarino voglio ringraziare tutti quelli che si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento eccezionale verificatosi sulla nostra spiaggia con la scoperta del nido delle Caretta Caretta. Inizio dal sindaco, persona sempre presente e attenta nel coordinare bene tutte le fasi del lavoro svolto, al nostro ufficio tecnico, al nostro corpo Cvp di Campomarino che ha allestito la tenda e che ha dato tutta l'assistenza agli addetti ai lavori, ai volontari Anpana (associazione nazionale protezioni animali natura ambiente), a quelli del Centro Studi Cetacei di Pescara, alla Capitaneria di Porto di Termoli e infine, non per ordine di importanza, alla ragazza che ha segnalato la presenza delle tartarughine. Restiamo in attesa di ricevere notizie dal Centro Studi Cetacei di Pescara sulle 54 uova portate al centro Crtm Luigi Cagnolaro di Pescara e messe nell'incubatrice, nella speranza di trovare altre tartarughine vive e portarle nel punto dove è stato trovato il nido per metterle in acqua. Il nostro Comune è più ricco e quindi sento il dovere ancor più di prima, di dare tutto l'impegno possibile per valorizzare sempre più il nostro territorio, così bello sotto l'aspetto naturalistico ma ancora conosciuto da pochi».