La nuova biblioteca "Maria Teresa Marinelli" apre le porte di Palazzo Greco a Ururi

URURI. La biblioteca comunale di Ururi “Prof. Maria Teresa Marinelli”, allestita presso Palazzo Greco aprirà le porte ai cittadini domenica 27 ottobre 2019 con la cerimonia di inaugurazione alle ore 12 in Piazza Santa Maria.

I lavori, iniziati lo scorso gennaio, con un investimento mirato da parte del Comune, sono stati svolti però non solo in un'ottica di restauro e recupero di uno dei palazzi più antichi di Ururi, ma anche verso una più funzionale distribuzione degli spazi. La biblioteca avrà infatti d'ora in avanti tre sale di generosa ampiezza, una da destinare ad attività ed eventi aperti al pubblico, l'altra per lettura/consultazione e studio. La nuova sede con i suoi nuovi arredi e con l’ascensore interno non presenta barriere architettoniche permettendo così un utilizzo costante di tutte le fasce della popolazione. Questa nuova sede, chiusa dal 2005 non ha mai trovato una destinazione seria e stabile per accogliere attività culturali. Per molti anni, quindi, è stato solo adibito a magazzino, pur avendo un’importanza storica rilevante poiché è situato nel centro dell’antico borgo di Ururi.

Per volontà dell’Amministrazione guidata dal sindaco Primiani, oggi questo Palazzo finalmente accoglie la biblioteca comunale. In questa sede, che ospita ad oggi 2300 libri opportunamente catalogati, uniti a dei reperti archeologici esposti, vuole essere il centro della cultura ururese, uno spazio accessibile a tutti e in grado di fare cultura. Nei prossimi mesi sarà allestita anche una saletta multimediale con strumenti digitali di altissima definizione per dare a tutti la possibilità attraverso la realtà aumentata di conoscere non solo le radici arbereshe della comunità di Ururi ma soprattutto di intendere il territorio ururese con tutte le sue particolarità.

Prossimamente la biblioteca si arricchirà di nuovi volumi e questa amministrazione provvederà nel proprio bilancio comunale di istituire un capitolo biblioteca per l’acquisto di nuovi volumi. Un passo in avanti per la cultura cittadina per Comune di Ururi.