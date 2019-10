LARINO. Ampia adesione da parte di tutte le componenti della Avvocatura istituzionale e associativa contro la riforma della giustizia, per questo si è valutata come necessaria la indizione della assemblea della Camera Penale Circondariale di Larino per ieri mattina alle ore 10.30, aperta a tutti gli iscritti e coninterventi di componenti di tutte le organizzazioni associative e istituzionali presenti nel Circondario di Larino e di Avvocati e Praticanti Abilitati che intendano fornire il proprio contributo. In discussione l’ordine del giorno relativo alla riforma in atto in tema di prescrizione e altre criticità in materia penale ed eventuali determinazioni.

Presenti il presidente Roberto D’Aloisio, assieme al presidente del Coa Oreste Campopiano e al giudice Rosaria Vecchi, che intervenendo ha ringraziato il foro e le camere penali per il clima di grande collaborazione e competenza. Campopiano ha ribadito la disponibilità del Consiglio dell’ordine forense a una apertura alle associazioni e alle Camere penali. Il presidente D’Aloisio ha evidenziato le criticità di una norma che se dovesse risultare approvata determinerebbe la lesione del diritto di difesa e delle libertà fondamentali. Spazio anche ad Antonio De Michele, che si è soffermato sul rispetto dei dettami costituzionali e a Mimmo Bruno, presidente del comitato scientifico delle Camere penali di Larino.

Ha posto in luce le criticità della norma “spazza corrotti”, sostenendo la battaglia contro un governo che lede i diritti costituzionali con introduzioni legislative apodittiche. Da segnalare anche i saluti e la partecipazione condivisa da Paola Cantelmi, in rappresentanza della commissione Pari Opportunità e di Fausi Khalifh Iannucci, presidente della sezione Aiga.