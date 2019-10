GUGLIONESI. I bambini, si sa, sono il motore primario del mondo. I bambini di oggi, saranno gli uomini e le donne di domani. E, educarli al mondo spesso diventa difficile.

Non è così, però, per i ragazzi delle classi V di Guglionesi che, insieme alle catechiste Marianna e Marina, hanno cercato di esser da esempio per tutti per vivere in un mondo migliore.

Un mondo fatto di bene, un mondo fatto di bellezza e armonia. Una lezione di educazione civica che, troppo spesso, viene a mancare.

Un mondo migliore fatto di gente migliore a tutela del posto in cui si vive, a tutela del nostro “malaticcio” pianeta.

Armati di guanti e sacchi della spazzatura, hanno ripulito alcune piazzette del paese vecchio di Guglionesi, riscuotendo il plauso dei loro concittadini. Anche di quelli che sporcano, perché si sa che chi sporca poi è il primo che punta il dito contro ed è il primo anche ad applaudire certe iniziative.

Il buon cristiano, la città giusta. Un tema che le catechiste hanno a cuore, perché Dio ci ha donato la Terra, che è il bene più prezioso e da salvaguardare.

Così, questi bimbi temerari, lunedì 21 ottobre, sono stati ricevuti nella sala Consiliare del comune di Guglionesi, dal vice sindaco Giuliano Senese, raggiunto poi dal consigliere delegato alla cultura Michele D’Anselmo.

Il vicesindaco ha accolto e trattato i ragazzi con garbo pazienza e in maniera veramente rispettosa, come se davanti a sé avesse avuto degli adulti. Il delegato alla cultura D’Anselmo li ha invitati ad andare in biblioteca per conoscere quest'altra realtà.

Un incontro sereno tra cittadini del domani e istituzioni. Un gruppo di ragazzini dove ci potrebbe essere un futuro sindaco.

Il vice sindaco Senese ha parlato ai ragazzi con termini semplici, spiegando loro tutto quello che l’amministrazione Bellotti sta facendo e porterà avanti nel loro mandato. I bambini erano tutti affascinati dalle parole di Senese e hanno portato delle interrogazioni intelligenti e serie, che non sono per tutti. Domande di persone e cittadini che, in quel contesto, non avevano 10 anni.

Conoscenze, domande e contenuti per far sì che Guglionesi sia la “città giusta”, pulita che hanno meravigliato i presenti e anche le loro catechiste. Bambini che si sono mostrati davvero i cittadini del domani.

Un momento accogliente, familiare che ha ricevuto i complimenti anche da parte delle famiglie che hanno ascoltato i figli nel raccontare l’esperienza in maniera entusiasta

Il buon cristiano, quindi, nasce anche e soprattutto da queste piccole cose, da questi piccoli bambini che cercano di smuovere le coscienze degli adulti. Di quegli adulti che, spesso, non capiscono che il loro paese deve esser un modello giusto e confortevole per le generazioni future.

Un plauso va, quindi, alle catechiste Marianna Macarlino e Marina Scarpone, che sono uscite dalla zona di confort del catechismo classico e, hanno fatto in modo di far vedere come un buon cristiano non sia solo chi rispetta i sacramenti e va in chiesa, ma il buon cristiano è, soprattutto, chi si mette a servizio della collettività e fa di tutto per tenere Guglionesi più bella, più pulita e più accogliente.