TERMOLI. Studenti dell'Istituto Alberghiero di Termoli alla scoperta del Borgo Antico.

Un gruppo di studenti delle ultime classi dell'Istituto Alberghiero di Termoli provenienti da diversi paesi del circondario, accompagnati dai professori Fabio Cianfagna, Annunziata Mariotti e Giovanna Serio nella mattinata di oggi, sabato 26 ottobre, hanno visitato il borgo vecchio della nostra città per realizzare un filmato che farà parte di un progetto Pon che stanno portando avanti con la loro scuola. Ad accompagnarli per le stradine e le piazzette del borgo, il presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena che ha raccontato loro la millenaria storia della nostra città. Non è mancato una visita alla cattedrale per conoscere la vita dei nostri due santi Basso e Timoteo, il passaggio alla via più stretta d'Italia "a rejiecelle" per chiudere poi la passeggiata al castello dove si è conclusa la visita.

Tantissime le foto scattate che faranno parte del progetto. Prima di chiudere le due ore molto intense dell'interessante visita, gli studenti e i loro professori hanno voluto regalare al presidente Oscar De Lena una bellissima riproduzione del nostro borgo vecchio realizzato dagli studenti con una stampante 3D. De Lena ringraziando i docenti e gli studenti, si è complimentato con loro per la compostezza e l'attenzione dimostrata per tutta la mattinata augurando ai giovani una brillante carriera scolastica e li ha esortati ad amare la città in cui stanno completando i loro studi e della quale, sicuramente, resterà un bellissimo ricordo quando torneranno nei loro paesi di residenza.