TERMOLI. Grande partecipazione, anche istituzionale, all’inaugurazione della sede dell’associazione Sae 112 Onlus (Sistema Assistenziale Europeo 112 Onlus) avvenuta in tarda mattinata nel cortile dell’ex istituto Nautico, ormai chiuso da quasi 11 anni.

Presenti per l’amministrazione comunale l’assessore Silvana Ciciola, il collega di giunta Michele Barile, la consigliera Fernanda De Guglielmo, il dirigente Gianfranco Bove e il componente di staff Antonio Franzese.

Non solo, anche il funzionario della Protezione civile molisana, Angelo Del Gesso e il futuro (ormai prossimo) capo distaccamento dei Vigili del Fuoco Angelo d’Ippolito. La struttura è stata benedetta da don Gianfranco Lalli.

Nelle premesse dell’avvenimento, era stata sottolineata l’occasione per conoscere più da vicino la fondamentale attività dei volontari che mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo a favore della popolazione anche in caso di calamità ed emergenza oltre al loro supporto per i grandi eventi fino alle manifestazioni sportive e musicali.

Il Sae 112 Onlus è un’associazione lucrativa di utilità sociale nata nel 2009 con lo scopo di assistere il cittadino nelle sue realtà svantaggiate e si ispira al numero unico telefonico per le emergenze per l’intero territorio europeo. La dotazione di attrezzature di ultima generazione e la formazione continua dei

volontari costituiscono gli elementi imprescindibili per poter operare con professionalità e sicurezza e a tale scopo l’Associazione impiega il 100% di quanto raccolto attraverso il 5x1000 ed altre fonti di entrata.

Presentati alla cittadinanza i volontari, le attrezzature e la nuova Sala Operativa alla cui creazione hanno contribuito con le loro donazioni le aziende e i professionisti del territorio che credono e supportano costantemente il progetto di Sae 112 Onlus.

Dopo il taglio del nastro c’è stata una dimostrazione sulle potenzialità della Sala Operativa e un rinfresco finale.

Dalle 17 alle 20 in programma l’open day Sae 112 con apertura della sede alla cittadinanza (a tutti i visitatori verrà donato un simpatico omaggio dell’associazione).