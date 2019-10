Nominati i componenti della commissione locale per il paesaggio

TERMOLI. A ormai 4 mesi dalla piena operatività, l’amministrazione Roberti continua a riorganizzare i vari settori.

L’ultimo della serie è stata la nomina della commissione locale per il paesaggio, organismo che per intenderci ha preso il posto da tempo, dopo la riforma del Codice dei beni culturali e del paesaggio, della commissione edilizia. La norma prevede sia composta da soggetti provvisti di pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio e per loro compito devono esprimere pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dall’art. 146 comma 7. La Regione Molise con delibera di giunta n. 100 del 22 febbraio 2010, ha provveduto a stabilire i requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione della funzione amministrativa al fine del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte degli Enti di cui alla L.R. n. 16/94; altresì la nota del Servizio Beni Ambientali della Regione Molise del 08/03/10 prot. 5344/10 che ha accompagnato la trasmissione del detto deliberato con la quale si commentano e si precisano gli adempimenti necessari affinché i Comuni possano adottare al fine di ottenere il riconoscimento della delega alle funzioni autorizzatorie di cui al detto art. 146.

L’avvio del procedimento per il rinnovo della commissione locale per il paesaggio, la quale dovrà essere composta da almeno tre componenti, ciascuno con la specifica esperienza triennale opportunamente documentata riguardante la gestione dei vincoli paesaggistici e con almeno uno dei componenti necessariamente essere in possesso dei titoli abilitativi per l’iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori è stato dato col mandato conferito dalla giunta al dirigente competente all’Urbanistica, Silvestro Belpulsi, delibera datata 17 settembre scorso. Entro l’11 ottobre, data di scadenza dell’avviso pubblico, sono state acquisite 16 manifestazioni di interesse con il relativi curricula. Verificato che i candidati hanno i requisiti di legge per la funzione da attribuire.

Esaminati i curricula presentati ed effettuata una verifica delle competenze ed esperienze maturate nello specifico nonché tenuto conto della presenza fisica in ragione delle diverse convocazioni che potrebbero svolgersi durante il mese, si nominano i seguenti componenti: tra gli architetti: Vincenzo Cavallo, Giovanni Di Iorio, Umberto Gammieri, Pietro Ieronimo, Giovanni Risolo, Marcello Spugnardi e Giuseppe Zingaro; tra gli ingegneri Costantino Carluccio e Nicola Tamma; tra i geologi Giancarlo De Lisio, Daniela Ludovico, Carmine Marinaro e Vito Francesco Plescia; infine tra i geometri Nicolino Fratangelo e Bruno Garzarella. Tra costoro, sono stati nominati come componenti effettivi Marcello Spugnardi, Pietro Ieronimo, Bruno Garzarella e Giancarlo de Lisio, come componenti supplenti Carmine Marinaro e Giovanni Risolo.