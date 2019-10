Facciate dei palazzi coi visi pallidi? Ora c'è un bonus per colorarle

MOLISE. Fra le tante previsioni della manovra economica una ve n’è che potremmo battezzare “Facciate più colorate”, nata per rendere più belle ed allegre le città ed i paesi d’Italia. Il legislatore si è inventato una sorta di `bonus` al riguardo, introducendo - nella legge di bilancio – un’idea lanciata da Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Lo scopo? Rilanciare gli investimenti per il restauro e il recupero delle facciate di palazzi e condomìni. La misura servirà per dare un nuovo volto alle città italiane:"Si tratta di una norma coraggiosa che offre un credito fiscale a chi abbia a rifare la facciata di casa o del condominio, in centro storico o in periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni". La proposta non è nuova dal momento che si rifà alla ‘loi Malraux’, adottata in Francia negli Anni Sessanta, che servì a cambiare l`immagine di molte città d’Oltralpe. La ‘norma Franceschini’ introduce nell’ordinamento italico un credito di imposta del 90% per le spese sostenute ai fini del restauro e del recupero delle facciate degli edifici.

Il `bonus` mira a concentrare nel prossimo anno (2020) tali lavori al fine di rilanciare la cura degli stabili, di riqualificare il patrimonio edilizio ed il risparmio energetico con effetti immediati (evidenti) sull`occupazione nel settore edilizio, sul decoro urbano e sulle entrate fiscali. Curiosamente l’intrapresa governativa si apparenta con un altro progetto di analoga rilevanza strategica che, attualmente, interessa il centro frentano. Com’è noto Palazzo ducale si è inserito nella programmazione di altri sessanta enti locali territoriali, preoccupati per lo sviluppo turistico lungo i tratturi e per la riqualificazione dei borghi. L’ente capofila è stato il Comune di Campodipietra; e, all’interno di questo progetto (4 milioni di euro), si è inserito anche l’Esecutivo frentano, prevedendo una scheda con cui, accanto alla valorizzazione del percorso tratturale ‘S. Andrea Biferno’(da C.da Brecciara, collegandosi alla bretella che porta al Centro storico), si intende riqualificare la parte più antica della città, offrendo una nuova veste alle piazze Duomo e Vittorio Emanuele. Un modo, come un altro, per venire incontro ai ‘desiderata’ dei locali che, benché si definiscano ‘amanti del centro storico, non avrebbero provveduto manco a passare una mano di calce sui muri esterni.



Ritornando al ‘bonus’ per la ristrutturazione delle facciate dei fabbricati (finalizzato a favorire gli investimenti sul patrimonio immobiliare ma anche a contrastare fenomeni di evasione nel comparto dell'edilizia), c’è da dire che è ancora incerto il destino di un’altra detrazione, quella del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree private e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Con riferimento alle detrazioni ottenibili per gli interventi sulla casa, il documento programmatico prevede la proroga, al 31 dicembre del prossimo anno, della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50%, su un tetto massimo di 96mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo e della detrazione del 50% e/o del 65% per gli interventi di efficienza energetica, come l'installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione di classe «A», con sistemi di termo-regolamentazione evoluti, di micro-generatori, di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti, con estensione anche per le case popolari. Ai fini dell'agevolazione, salvo poche eccezioni, rilevano soltanto i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento e il codice fiscale del beneficiario della detrazione. Il sisma-bonus, invece, prevede una detrazione che può arrivare all'85%, da spalmare in cinque anni e, insieme all'eco-bonus, la detrazione può essere ceduta all'impresa edile in cambio di uno sconto sul prezzo dei lavori eseguiti. In luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, di cui agli artt. 14 e 16, dl 63/2013, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

Claudio de Luca