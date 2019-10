«Il tempo da mercoledì peggiorerà anche in Molise»

TERMOLI. Gli esperti meteo sono concordi “l’autunno alza la voce nella nuova settimana; un fronte freddo porterà una passata di piogge e temporali da Nord a Sud tra martedì e giovedì, con temperature in calo anche di 8-10°C e prima neve sui rilievi fino alle quote medie”.

E’ questa l’interpretazione di 3bmeteo.com.

“Non sarà finita qui: nel giorno di Ognissanti è attesa una nuova perturbazione con ulteriori piogge, che aprirà molto probabilmente la strada ad ulteriori fronti atlantici nei giorni successivi, anche di una certa intensità. Volgendo lo sguardo al medio-lungo termine ci attendiamo dunque un periodo spesso piovoso per i primi giorni di novembre, con fenomeni a tratti intensi soprattutto sul versante occidentale della Penisola. Il tutto accompagnato da temperature prettamente autunnali, sebbene sia atteso un addolcimento termico rispetto agli ultimi giorni di ottobre” – concludono da 3bmeteo.com.

Ma sulla nostra regione, come sarà il tempo?

Per Meteoinmolise.com «Il tempo da mercoledì anche in Molise peggiora».

Meteo oggi, lunedì: mattinata di bel tempo con cieli azzurri ovunque, qualche foschia nelle valli. Pomeriggio e serata stabili a parte passaggi di velature. Temperature ancora oltre le medie: al mattino piuttosto frizzanti mentre di giorno sono attesi fino a 23 gradi nelle valli interne. Venti assenti.

Meteo domani, martedì: ancora una giornata stabile, pochissime nubi e cieli tersi. Lieve aumento della nuvolosità in serata sui settori occidentali. Temperature in lieve diminuzione che non superano i 20 gradi di giorno. I venti iniziano a intensificarsi da ovest.

Meteo dopodomani, mercoledì: al mattino arrivo di nuvolosità sparsa. Nel corso del pomeriggio peggiora a partire dalle aree costiere in estensione a tutta la regione, con piogge sparse e qualche temporale. Temperature in decisa diminuzione dal pomeriggio. Venti che si disporranno da nord-est dal tardo mattino».