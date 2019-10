Piante, fiori e ceri votivi in vendita per le festività novembrine: ok agli ambulanti

Attualità di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Da ieri e fino a domenica 3 novembre clima delle festività novembrine dedicate ai defunti anche a Termoli, che ormai non si dipana più solo nei classici 1 e 2 novembre. Per questa ragione, la giunta Roberti in occasione della ricorrenza di "Ognissanti" edella "Commemorazione dei defunti" ha accolto la richiesta da parte degli esercenti di attività commerciali su aree pubbliche la possibilità di occupare aree ove posizionare i banchi ove esporre merci quali piante, fiori e ceri votivi. Una opportunità inserita nel novero regolamentare sulla disciplina del commercio su aree pubbliche attualmente in vigore, che prevede nel caso di raggruppamenti straordinari di posteggi in luoghi diversi dalle aree deputate normalmente allo svolgimento delle attività mercatali, la Giunta Comunale da indicazione sulla localizzazione e sull'estensione di un'area da mettere a disposizione dell'evento in programma. L'amministrazione ha ritenuto di poter concedere la disponibilità dell'area antistante il cimitero comunale per il periodo compreso tra il 27 ottobre e il 3 novembre prossimo.