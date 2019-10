Fermate, pensiline e orari: variano alcune linee periferiche del trasporto urbano

TERMOLI. Variazioni sulle corse degli autobus urbani nelle linee 13 e 15 a Termoli. La Gtm srl, riportando le istanze dell’utenza, ha chiesto lo scorso 10 ottobre la variazione del percorso della linea 13, sopprimendo il passaggio in via Giosuè Carducci (utenza inesistente e strada non più idonea al passaggio degli autobus), collegando via Alessandro Manzoni direttamente alla S.P. 51; l’istituzione di una nuova fermata in viale Manzoni all’altezza del civico n. 260; l’istituzione di una nuova fermata in via delle Acacie (direzione sud) in prossimità di via delle Tamerici. la modifica degli orari di partenza delle seguenti linee: linea 13 – la corsa prevista per le ore 13:05 posticipata alle ore 13:10; linea 13 – la corsa prevista per le ore 13:50 posticipata alle ore 14:00; linea 15 – la corsa prevista per le ore 13:50 posticipata alle ore 14:00;

Le modifiche non comportano alcun aumento chilometrico, e che pertanto dalla presente non scaturiscono impegni di spesa o diminuzioni di entrata.

L’istituzione delle nuove fermate in via delle Acacie e in via Manzoni verrà disposte con apposita ordinanza del dirigente del servizio mobilità. La GTM s.r.l. provvederà a sua cura e spese a tutti gli adempimenti per la pubblicità e l’informazione dell’utenza circa le variazioni.