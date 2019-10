Un protocollo d’intesa per valorizzare l’arte creativa e manifatturiera dei nostri luoghi Copyright: Termolionline.it

GUGLIONESI. La moda, l’artigianato artistico e…il lavoro. Un protocollo d’intesa per valorizzare l’arte creativa e manifatturiera dei nostri luoghi.

Domenica 27 ottobre si è tenuta a Guglionesi, presso la sede dell’associazione F. Iovine – Arci, la II° Festa d’autunno dedicata al tema “La mela, la moda e...il lavoro”.

Al centro dell’iniziativa la firma di un protocollo d’intesa teso a promuovere iniziative capaci di creare nuovo interesse e nuove opportunità per l’artigianato artistico e tradizionale ed, in particolare, per la lavorazione del tessuto (merletto, uncinetto ecc.).

L’incontro è stato introdotto con il “racconto” del progetto della coop. Creazioni Moda e della “capsule collection – i colori della natura” teso a coniugare la maestria manifatturiera che contraddistingue un “luogo” simbolo per la moda (Pettoranello del Molise) ed un patrimonio di competenze che ha scritto pagine importanti per la moda italiana, con la colorazione naturale dei tessuti percepita dai consumatori come maggiormente rispettosa dell’ambiente e della “pelle” dei consumatori.

Un progetto chiaramente ispirato ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, in grado di rispondere alla crescente richiesta dei consumatori sul “chi” e sul “come” vengono realizzati i capi; capace di dialogarecon l’arte e con quei mestieri artistici che impreziosiscono il “capo” e lo rendono unico; attento alle dinamiche sviluppo locale ed ai percorsi di innovazione sociale, capace di delineare e perseguire un nuovo modello di economia maggiormente inclusivo e sostenibile.

La bellissima esperienza realizzata a Trivento dall’associazione “il Filo che unisce”, con l’evento “Yarn Bombing” illustrata dalla presidente Michele Anziano e l’altrettanto bella esperienza del corso di merletto promosso dall’associazione F. Iovine, splendidamente coordinato da Bianca Gentile, hanno fatto chiaramente emergere la possibile complementarietà/sinergia tra le diverse esperienze.

L’attenzione e l’interesse all’iniziativa, sottolineata nel suo intervento, da Nicola Occhionero per la Innovation Consulting ha delineato un percorso progettuale capace di favorire, attraverso la formazione, la trasmissione delle competenze e l’emergere di modelli produttivi capaci di competere all’interno dei nuovi contesti sociali ed economici.

Particolarmente importante, a riguardo, è stata la partecipazione dell’Ipsia di Montenero di Bisaccia e l’interesse manifestato all’iniziativa da parte del Liceo Artistico di Termoli “B. Iacovitti.

A concludere i lavori l’intervento del Sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, il quale, nell’esprimere attenzione ed apprezzamento per l’iniziativa ha dichiarato la massima disponibilità a sostenere il percorso progettuale nei suoi diversi aspetti.

Ai partecipanti e sottoscrittori del protocollo d’intesa è stato donato un foulard di seta realizzato dalla coop. Creazioni Moda e colorato “naturalmente” con i colori dell’autunno.

L’iniziativa si è concluso con la premiazione della dolce alla mela “più buono” e con la degustazione dei dolci presentati al concorso “Dolcemela”.