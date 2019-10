GUGLIONESI. Ieri, domenica 27 ottobre 2019, con la messa presieduta dal vescovo, Gianfranco De Luca, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Guglionesi, è iniziato il ministero pastorale del nuovo parroco, don Stefano Chimisso.

Il sacerdote, 34 anni, dopo l'esperienza di vicario parrocchiale nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Portocannone, arriva a Guglionesi a conclusione del mandato di don Gianfranco Lalli, destinato ad altri incarichi diocesani.

“Su cuori aperti il Signore può scrivere una pagina nuova” ha affermato mons. De Luca nell'augurare buon cammino a don Stefano e riferendosi anche alla parola guida del nuovo anno pastorale della Diocesi: “Con lo sguardo e il cuore di Gesù dentro la storia del Basso Molise. Pane spezzato e condiviso. Essere qui – ha poi aggiunto – è segno dell'essere Chiesa per noi ed è un invito per tutti, come singoli e come comunità, a vivere la fede come relazione personale con Dio”.

La preghiera, l'umiltà, il servizio ai fratelli sono alcune delle coordinate indicate dal Vescovo affinché tutto ciò possa essere realizzato e compiuto superando ogni presunzione che possa portare al protagonismo e facendosi servi “vivendo sotto gli altri” in piena fraternità e amore reciproco.

Messaggi di auguri e collaborazione sono stati letti dal Consiglio pastorale e dal sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti.

Al termine della messa, animata dal coro parrocchiale, don Stefano ha ringraziato tutti per la partecipazione rinnovando la sua piena disponibilità per un cammino condiviso con tutti e all'insegna della fede viva, dell'ascolto, della partecipazione e della vicinanza in ogni situazione di difficoltà e sofferenza nell'affidamento al patrono del paese Sant'Adamo, lasciandosi guidare dalla Parola di Dio e dallo sguardo amorevole di Maria come una madre sempre presente da invocare in ogni momento della vita. Nel suo ministero nella parrocchia di Guglionesi il nuovo parroco sarà aiutato da don Antonio Sabetta.