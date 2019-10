VASTO. È stata una giornata intensa quella vissuta dal Rotary Club di Vasto con il Governatore del Distretto 2090, Basilio Ciucci, venuto in visita ufficiale con la moglie Ester De Michele.

Quattro i momenti più significativi dell’evento rotariano. Innanzitutto quello della donazione da parte del club di un defibrillatore al Tribunale di Vasto. La Cerimonia di consegna, si è svolta, alle ore 12,30, presso il palazzo di giustizia di città, con la presenza di varie autorità, tra cui il Sindaco avv. Francesco Menna, il Presidente del Tribunale avv. Bruno Giangiacomo, il procuratore della Repubblica dott. Giampiero Di Florio e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Vittorio Melone.

Particolarmente incisivo l’intervento di saluto del Presidente del club, avv. Arnando Tascione: “A nome del Rotary Club di questa città e del qui presente Governatore del Distretto Rotariano 2090, di Abruzzo, Molise, Marche, ed Umbria, – ha esordito Tascione – sono lieto di rivolgere, alle Vostre Signorie, il nostro rispettoso saluto e ringraziamento per averci concesso l’opportunità di dotare questo edificio, luogo solenne ma anche luogo del popolo nel cui nome la Giustizia viene amministrata, da poco ben restaurato, di un ‘defibrillatore’, meglio noto come ‘apparecchio salvavita’. Esso rappresenta un elemento in più riguardo ai mezzi di sicurezza nei centri di lavoro, essendo, tra l’altro, di imminente approvazione una legge che ne prevede l’obbligo d’installazione nei luoghi pubblici e nelle scuole”.



“Il Rotary – ha proseguito il Presidente del club vastese – è un’organizzazione mondiale, che conta ben 1.200.000 soci e che applica all’ideale del servire sociale il significato sostanziale del proprio impegno quotidiano nel servizio a favore della comunità e nella realizzazione di progetti umanitari”.



“Con questo stesso spirito – ha concluso Tascione – consegniamo a voi ed alla città questo dono, con l’auspicio che il Tribunale di Vasto, importante, autorevole ed indispensabile presidio di legalità di queste nostre terre possa continuare ad avere lunga vita”.



Nel pomeriggio alle ore, 15,30 si è tenuto presso l’aula delle udienze del Tribunale un interessante convegno sulla sicurezza. Ha aperto i lavori, moderati poi dall’avv. Melone, il Presidente del Rotary club avv. Tascione che ha ringraziato l’Ordine degli Avvocati per l’opportunità offerta al club di collaborare nell’organizzazione di un convegno su un tema di grande rilevanza sociale, qual è appunto quella su “Sicurezza e lavoro”.

“Soggetti, obblighi, procedure e gestione delle emergenze”.

Questi i punti approfonditi dai tre relatori. Innanzitutto Michele Lalla C.P.S. tecnico del servizio PSAL della prevenzione della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, che ha affrontato in particolare l’evoluzione delle norme di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, richiamando, tra l’altro, anche l’importanza della presenza del defibrillatore in tutti i luoghi di grande affluenza. Ha preso la parola, quindi, il procuratore Giampiero Di Florio, che ha parlato dei rischi presenti nell’attività lavorativa, richiamando però anche il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 che ha fatto molto in materia di sicurezza sul lavoro. I

nfine, c’è stato un articolato intervento conclusivo dell’avv. Alessandra Cappa, assistente presso la cattedra di procedura penale dell’Università del Molise, la quale ha affrontato la delega dei poteri in tema di responsabilità sulla sicurezza.

Terzo momento della giornata rotariana è stato quello dell’incontro del Direttivo e dei Presidenti di Commissione con il Governatore Ciucci nella sede sociale. È stato soprattutto compito del Presidente Tascione presentare la sua squadra di lavoro, gli elementi più caratterizzanti della vita associativa del club vastese e soprattutto i vari progetti già realizzati e quelli in corso di svolgimento. Molto apprezzato dal Governatore il progetto “Generazione Futura” che, illustrato dal dott. Pasquale Colamartino, si farà in partnership dell’AVIS e in collaborazione con le scuole.

Caratterizzata da un grande clima di amicizia e di cordialità, è stata, infine, alle ore 20,30 la conviviale dei soci con il Governatore e la sua gentile signora Ester. Presenti l’assistente del Governatore, dott. Lucio Valentini, e i Past Governor Riccardo Marrollo e Francesco Ottaviano, dopo il saluto agli ospiti, rivolto dal prefetto Antonella Marrollo, è stato compito del Presidente Tascione ringraziare il Governatore Ciucci per la sua venuta a Vasto.



Ricco di contenuti valoriali l’intervento di Ciucci. “Il mio compito stasera – ha sottolineato subito il Governatore – è quello di riportarvi il tema presidenziale presentato a San Diego dal nostro Presidente internazionale Maloney e di illustrarvi gli obiettivi che in questo anno rotariano dobbiamo raggiungere insieme. Paul Harris ha detto: “I rotariani devono essere innovativi e rivoluzionari”. Spronati dalle parole del fondatore, per poter affrontare le nuove ed impegnative sfide che la società moderna e la globalizzazione ci propongono, dobbiamo essere più coerenti, cambiare stile, adeguare la comunicazione e il linguaggio al mondo che cambia. E sono proprio i principi dell’unione e dell’innovazione che caratterizzano il motto di quest’anno rotariano: il Rotary connette il mondo”.



“La visione del Presidente internazionale – ha proseguito Ciucci – si focalizza sulla crescita del Rotary, sulle nostre famiglie, sulla leadership nel Rotary e sulla nostra storica relazione con le Nazioni Unite. E i punti strategici su cui puntare per raggiungere gli obiettivi dell’anno sono: l’incremento dell’effettivo, l’innovazione, la flessibilità e la Rotary Foundation”.



Il Governatore con incisività e lungimiranza ha approfondito questi punti strategici, per concludere: “Guidati dal desiderio di fare squadra, impegniamoci, per quanto è possibile, mettiamo a disposizione le nostre professionalità, il nostro tempo, il nostro entusiasmo, il nostro essere pronti ad agire. Solo così potremo connetterci tra noi e con la grande famiglia rotariana nel mondo”.



Al termine della conviviale, dopo il taglio della torta, ci sono stati gli scambi dei gagliardetti e dei doni. Molto significativo il regalo fatto dalla signora Michelina Pomponio Tascione alla moglie del Governatore Ester: un gioiello raffigurante il rosone della Concattedrale di San Giuseppe, contraccambiata dalla signora Ciucci con un fine braccialetto. Il Presidente Tascione ha omaggiato il Governatore con un volume del poeta dialettale vastese Nicola Del Casale, che in versi molto coinvolgenti rappresenta i luoghi più caratteristici della citta (una delle poesie è stata letta dal socio Gianni Petroro).



LUIGI MEDEA