«La storia degli invisibili», il ritorno di Domenico Iannacone in Molise

CAMPOBASSO. Lo scorso venerdì, 25 ottobre, presso l’Unimol si è tenuta la lezione di Domenico Iannacone nell’ambito del master di I livello “Migrazioni e inclusione: diritti, culture e processi di interazione” dell’Università degli Studi del Molise.

Nato con l’obiettivo di fornire le competenze e conoscenze pluridisciplinari necessarie per operare da esperti nelle diverse istituzioni e strutture implicate nell’accoglienza dei migranti – superando la logica emergenziale e le metodologie assistenziali – il Master Unimol ha coinvolto nella didattica frontale e laboratoriale ospiti di fama nazionale ed internazionale. Nella lezione, il giornalista, tra i tanti racconti ha iniziato illustrando il suo viaggio nella Piana di Gioia Tauro a tre anni dalla rivolta di Rosarno per vedere e raccontare la vita quotidiana di centinaia di immigrati che vivono nella baraccopoli di San Ferdinando sperando, ogni giorno, di essere impiegati per la raccolta degli agrumi: 9, 10, 11 ore di lavoro per circa 20 euro al giorno (non sempre percepiti); docce all'aperto anche di inverno, fatte da teli di plastica pronti a volare via al primo soffio di vento più energico del solito; la terra sotto le brande, che con un po' di pioggia inevitabilmente diventa fango intorno a quei letti dove 'esseri umani' trovano ristoro ogni giorno.

L'acqua calda lì non esiste, è necessario riscaldarla all'occorrenza su un fornellino, lo stesso che tra un materasso e un altro permette di sfamarsi, un po' alla volta. Eppure un barlume di speranza e solidarietà c'è, anzi, due: l'associazione "Il mio amico Jonathan", che ogni mattina alle 4 raggiunge la tendopoli/baraccopoli e organizza la colazione con quanto viene offerto dalla gente dei paesi vicini, e la generosità di Bartolo Mercuri, piccolo imprenditore di Maropati, semplice cittadino della provincia reggina che due volte a settimana gira per le campagne di Rosarno con un pullman, caricandolo all'inverosimile di immigrati che porta alla sede della sua associazione, per offrirgli un pasto caldo e dei vestiti. Un'attività che svolge da anni, da quando ha deciso di investire parte dei suoi ricavi nell'acquisto di cinque mezzi, da usare a rotazione, per portare viveri a quelli che definisce "gli invisibili di Rosarno", centinaia di giovani lo chiamano "Papà".

Il servizio di Domenico Iannacone porta così a conoscere ciò che è avvolto dal silenzio stampa e istituzionale: una realtà a pochi chilometri da noi, dove i diritti di alcuni sono negati e i doveri di altri- politici di ogni livello, sindacati, Asp- "dimenticati", di certo ad oggi non assolti. Ma ancora ci narra, lo sbarco dei 21 mila albanesi: una città come Isernia, tutta insieme, che bussa alla porta di una nazione e viene accolta. Correva l’anno 1991. Iannacone riporta la storia di Anita Likmeta, una bambina allora, una donna oggi, diventata giornalista (ha iniziato i suoi studi in Italia, laureata a Roma) e imprenditrice in Italia. Anita parla dei suoi sentimenti, della sua rabbia, della sua voce che non aveva voce quando i telegiornali, i giornali, l’opinione pubblica che, negli anni successivi, evidenziavano solo e soltanto le origini albanesi del delinquente di turno in Italia, senza mai una distinzione, senza mai l’accortezza di non generale per un popolo intero.

Anche questo porta Iannacone a dire che “oggi siamo cambiati”, in peggio, e invece “non ci accorgiamo che siamo tutti migranti”. Lo dimostrano le periferie italiane, come San Basilio a Roma e Scampia a Napoli: è qui che Iannacone sta lavorando adesso. Altra miseria, altro annullamento di ogni forma di umanità e civiltà. Da una realtà forte, priva di spiegazioni valide e densa di ingiustizia, almeno è venuta fuori la buona notizia dell'impegno costante di un cittadino che le situazioni decide di affrontarle alleviandone la sofferenza, per quel che può.