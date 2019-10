A volte ritornano, Toma rinomina Sosto commissario dell'Asrem

CAMPOBASSO. «Anche con questo provvedimento dimostrano che devono portare a termine il programma che avevano e che non era stato portato a termine. A breve ci sarà il nuovo Piano operativo 2019/2021 e dopo sarà nominato il nuovo direttore generale dell'Asrem. È tutto chiario!».

Con queste parole il presidente del comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice, commenta la notizia della nomina da parte della giunta Toma di Gennaro Sosto, manager dimissionario a causa dell'incarico avuto in Campania, quale commissario straordinario fino al 31 dicembre 2019.

Una scelta quasi obbligata quella dell'esecutivo regionale, che a fine mese avrebbe visto la scadenza del termine utile per poter decidere in proprio, senza che poi entrasse in gioco la struttura commissariale.