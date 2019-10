LARINO. Giornata di formazione per iniziare insieme il nuovo anno catechistico della diocesi. Si è svolta sabato 26 ottobre 2019 alla casa di formazione diocesana “San Giovanni XIII” di Larino. All'iniziativa hanno preso parte diversi catechisti arrivati dalle varie realtà parrocchiali del territorio per condividere una giornata intensa di ascolto, studio, condivisione e preghiera. I vari momenti sono stati guidati dall’equipe di predicazione della Scuola Sant’Andrea della Diocesi di Pescara-Penne seguendo i passi del Vangelo di Giovanni che ha concluso anche il ciclo di approfondimento pluriennale del corso “Gesù nei quattro Vangeli”.



Al termine della giornata il Vescovo Gianfranco De Luca ha consegnato il mandato a tutti i catechisti invitandoli a cercare la presenza di Gesù come quella di un amico nella Parola di Dio nella vita di tutti i giorni: “Con questa esperienza – ha affermato – siamo entrati nel cuore dell’evangelista Giovanni per uscirne con una nuova conoscenza di Gesù prendendo in mano gli scritti di questo insostituibile amico, amico tuo, amico di Gesù. Non abbiamo fatto uno studio biblico esaustivo del vangelo, ma un incontro con Gesù attraverso il vangelo del discepolo amato dal Signore. Al termine di questa giornata – ha concluso mons. De Luca – con Maria invochiamo lo Spirito Santo, in particolare sui catechisti e su tutti gli evangelizzatori, perché doni a tutti di essere misericordiosi come Dio Padre e Gesù, per far crescere il loro Amore misericordioso nelle persone e nel mondo”.