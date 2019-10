TERMOLI. Questa settimana il podio più alto va all'Atleta termolese di Triathlon Maria Pia Manes, voto 10 e lode: ha partecipato nel fine settimana alle Isole Hawaii alla gara mondiale del" X Terra World Championschip, si è classificata 15° al Mondo nella sua categoria , una prestazione davvero notevole tra tantissimi atleti 571, ha nuotato per 1500 metri nell'oceano Pacifico (scusate se è poco), 32 km in Mountain Bike e 11 di Trail Run: Maria Pia è una macchina da guerra nella sua specialità e a lei vanno tutti i nostri complimenti e un applauso lunghissimo se lo merita tutto.

Un bel 10 e lode anche per due motociclisti di Cross termolesi Claudio Pignoli e il 12enne Andrea De Luca: quest'ultimo si è destreggiato alla grande tra le buche del circuito di Montalbano Jonico (MT) mentre il suo compagno Pignoli ha preso parte al Trofeo del Mediterraneo, manifestazione a carattere internazionale, e lui ha trionfato assieme al team Italia per una manciata di punti davanti ai cugini Francesi, tutto questo pur non avendo da noi strutture dove potersi allenare meglio di come possono farlo oggi.

Voto 9,5 Per il Volley Maschile di serie C Termoli Pallavolo: Seconda partita di campionato e seconda vittoria per i ragazzi di Mauro Palli , all'esordio a Termoli avevano fatto fuori i Jurassici di Chieti, ieri sempre con una squadra di Chieti a casa loro, il Teate Volley, risultato finale 1-3, ma la musica non cambia sono arrivati i secondi 3 punti ed ora sono al comando a punteggio pieno con altre due compagne di viaggio , Pallavolo Alba Adriatica e la Sieco Impavida di Ortona. Per essere una squadra rinnovata e giovane, come inizio non c'è male.

Voto 9 al Basket di Serie C Silver Italiangas Air Basket Termoli: Ha assorbito senza traumi la sconfitta di sette giorni fa a Pescara, ieri l'avversario non era dei più agevoli da superare, il Silvi che evoca ricordi non piacevoli come la finale in gara 5 al PalaSabetta di un paio di anni fa. Prova superata brillantemente con un gioco pimpante e un risultato giusto. il giovane Coach Carlo Corbo ha di che gongolare con questa squadra che darà filo da torcere a tutti -

Voto 6,5 al calcio termolese F.C. Termoli 1920: Ci era quasi riuscita la squadra termolese, dopo una settimana ad alta tensione, a portare a casa la vittoria, ma un arbitro fin troppo fiscale ha deciso di far continuare la gara con un recupero biblico, che a queste categorie ci pare abbastanza eccessivo, per non far scaturire polemiche che si potevano evitare. Fatto sta che proprio grazie a questo recupero manco ci fosse stato il Var, il Pietramontecorvino trova un pareggio pure su rigore. Dirigenza giallorossa furiosa verso la direzione arbitrale, in quanto a loro avviso il gioco non si sarebbe fermato con il giocatore Arace a terra colpito al costato; la diagnosi per lui, dopo essere trasportato in ospedale, è di infrazione al costato. Ora il calcio Molisano anche se di molisano c'è poco visto che ieri il Termoli ha giocato in Puglia , deve darsi una riverniciata altrimenti non si va da nessuna parte.

Calcio Promozione Molisana Termoli 2016 Voto 5,5 : Altra sconfitta casalinga per la squadra di Paolo Di Lena. Che dire, non staremo certo qui a fare reprimende per questa sconfitta, anche perché la società non ha mai detto di ambire a chissà quali traguardi, ci fermiamo ad analizzare la sconfitta in sé per sé, perdere in casa non piace a nessuno e la sconfitta seppur di misura patita al Cannarsa sicuramente genera qualche fastidio ma a tutto c’è rimedio, il voto insufficiente per il risultato e un gioco che non è stato eccezionale .

La quarta partita di campionato che finisce sotto un punteggio a tre cifre, ma questo non significa nulla, la società sa che questo sarà il leit- motiv di questo campionato. Gli avversari che incontreranno i ragazzi di Coach Coppola sanno che contro di loro possono andare a fare messi di canestri che magari alla fine potrebbero servire loro per eventuali calcoli di qualificazione, e quindi ci pare quasi naturale che cercheranno tutti di farne il più possibile, e questo ci può stare, a patto però che oltre a fare canestri gli avversari non si prendano libertà antisportive di derisione di un avversario che per il solo fatto discendere comunque in campo e onorare gli impegni merita comunque rispetto. Fino ad oggi ci giunge notizia di una sola volta che sia venuto meno lo spirito sportivo nei loro confronti, e questo è un bene per tutti, soprattutto per i ragazzini che nonostante queste brutte battute d’arresto si stanno formando caratterialmente a dimostrazione che le sconfitte se da un lato deprimono, dall’altro spesso fortificano .