GUGLIONESI. La democrazia, quella vera, quella scandita dalla legge elettorale, dal sistema elettorale italiano, quella messa a rischio dalla possibilità di modificare la legge elettorale ad ogni cambio di governo. Questo il tema alla base dell’incontro dell’Aut Aut festival che ieri, 28 ottobre 2019, ha visto protagonista e ospite dell’ormai celebre festival, il politologo prof. Roberto d’Alimonte in un Teatro Fulvio sorprendentemente pieno di lunedì pomeriggio. La curatrice del Festival, Valentina Fauzia, ha interloquito con il prof. D’Alimonte per circa 2 ore facendo una panoramica della situazione politica attuale partendo proprio dal recente risultato delle elezioni regionali inebria che hanno visto il trionfo della destra di Salvini e la sconfitta della coalizione formata dal Pd e Movimento Cinque stelle. Un’analisi statistica condotta del prof. D’Alimonte proprio per l’appuntamento dell’Aut Aut Festival ha dimostrato che i voti dell’elettorato del Movimento Cinque stelle si sono riversati solo in piccola parte nell’ambito della destra nazionale mentre la quasi totali dei voti del Movimento Cinque Stelle è andata all’astensionismo. Un viaggio acuto e interessante quello in cui il prof. D’Alimonte ha condotto il pubblico del Teatro Fulvio, che ha permesso di conoscere meglio il meccanismo della Lega ‘il partito più antico d’Italia’ formato ora strategicamente da due partiti (Lega nord e Lega premier Salvini) con un caso unico al mondo, quello di Salvini che ricopre il segretario di ben due partiti distinti.

Nel dialogo con la giornalista Fauzia l’ospite D’Alimonte, di origini di Guglionesi ma cittadino del mondo, ha mostrato quale può essere il potenziale ma anche il limite di Italia Viva, la nuova creatura politica di Matteo Renzi e quale la caratteristica che distingue oggi il Partito Democratico guidato da Zingaretti dai partiti incentrati sulla figura del leader unico. Si è affrontato il tema dell’elettorato, dato che il prof D’Alimonte è alla guida di un team che fa ricerca su sistemi elettorali, elezioni e comportamento di voto in Italia e si sono analizzati i vari parametri che orientano al voto, non da ultimo i social network. Non sono mancati i riferimenti all’Europa, alla necessità da parte dell’Italia di farne parte per continuare ad esistere e non rimanere schiacciata dalle superpotenze che nei prossimi anni aumenteranno ulteriormente il loro potere economico quali gli Stati Uniti, la Cina e l’India. Si è discusso anche di immigrazione, facendo dei chiari distinguo dalla ‘paura dell’invasione’ utilizzata da molti per far crescere il consenso elettorale. “Esiste un’immigrazione dalla quale non si può prescindere - ha detto D’Alimonte - ed è quella dei tanti lavoratori nei settori dell’agricoltura o che lavorano come badanti, che sono già forza lavoro necessaria per il nostro Paese dove c’è una decrescita demografica infelice e dove, a breve, mancherà quasi completamente la forza lavoro e, di conseguenza, i contribuenti”.

Tante le domande da parte del pubblico che ha seguito con attenzione l’incontro e che ha continuato a lungo a dialogare con il prof. D’Alimonte sul sistema elettorale italiano e sulla politica. Già nel corso della mattina di ieri il prof. D’Alimonte e la giornalista Fauzia avevano incontrato gli studenti degli istituti superiori di Guglionesi accompagnati dai loro docenti e dalla dirigente scolastica Patrizia Ancora. Studenti attenti e preparati che hanno rivolto all’ospite dell’Aut Aut Festival moltissime domande sulla politica italiana esprimendo dubbi e perplessità sul futuro della loro generazione. Il primo cittadino di Guglionesi, avv. Mario Bellotti, nell’accogliere e ringraziare il prof. D’Alimonte, ha voluto fargli dono a nome di tutta l’amministrazione comunale e tutta la comunità, una medaglia con i simboli della città e Sant’Adamo, protettore di Guglionesi.